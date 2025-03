Sramotna objava kapitena Albanije: Oglasio se povodom NATO bombardovanja Jugoslavije

Bivši kapiten Albanije Lorik Cana na ružan način se oglasio povodom 26 godina od početka bombardovanja SR Jugoslavije.

Izvor: Profimedia/Handout / AFP

Albanski fudbaler Lorik Cana oglasio se na Instagramu povodom početka bombardovanja SR Jugoslavije, okačivši prilično neukusnu poruku. Iako je NATO bombardovao SR Jugoslaviju 78 dana i ubio veliki broj ljudi, između ostalog i trogodišnju Milicu Rakić, Cana je našao za shodno da se šali sa ovim stvarima.

Izvor: Instagram/Lorik Cana

"NATO air, just do it", stoji u poruci uz datum 24. mart 1999. godine, čime je Cana jasno aludirao na najpoznatiju marketinšku rečenicu kompanije Najki - "Samo to uradi".

Ironija je u tome da je Lorik Cana igrao i sa srpskim fudbalerima tokom dana u Laciju, njegovi saigrači bili su Filip Đorđević i Dušan Basta, ali očigledno nije mu do toga pretjerano stalo kada je sa svojim pratiocima podijelio gnusnu poruku, vjerujući da radi simpatičnu stvar.

Lorik Cana ima 41 godinu i rođen je u Prištini, a pored albanskog pasoša ima i francuski. Igrao je za PSŽ, Marsej, Sanderlend, Galatasaraj, Lacio i Nant, dok se povukao 2016. godine. Bio je kapiten Albanije i odigrao je 92 utakmice za državni tim.