Zašto je Drejper ustao protiv Đokovića?

Novak Đoković je odlučio da ustane protiv teniskih moćnika i pokrenuo je tužbu, ali ne podržavaju ga baš sve kolege. Recimo, Džek Drejper je izrazito protiv, možda baš zbog svog oca.

Izvor: Profimedia/Chryslene Caillaud / Panoramic / imago/Hoo-Me / SMG, Storms Media Group / Alamy

Novak Đoković se već godinama bori protiv teniskih moćnika i pokrenuo je revoluciju u ovom sportu. Tako je njegov sindikat tenisera PTPA pokrenuo tužbu protiv vodećih organizacija ATP, WTA, ITF i ITIA, tražeći da se jednom za svagda konačno završi era u kojoj teniseri i teniserke dobijaju "najmanji kolač" od nagrada na turnirima.

Iako je djelovalo da će Đokovića u tome podržati kolege, većina za sada ćuti - ili se pak okreće protiv Đokovića. Neki će reći čak kao po komandi. Tako je britanski teniser Džek Drejper dao možda i najinteresantniji komentar do sada. Iako je u Majamiju priznao da i ne zna čime se bave Đoković i PTPA, dao je bezrezervnu podršku organizaciji ATP za koju kaže da je uvijek na strani tenisera i da smatra da nikakve promjene nisu potrebne.

"Ne znam ništa o tome, ali podržavam ATP. Zaista se nisam raspitivao, to je moj brutalno iskren odgovor. Ja mislim da ATP zaista odlično podržava igrače i da su strukture koje su postavili dobre, tako da podržavam ATP. Znam ljude iznutra i njihove namjere, nisam ništa čitao o tome, ali to je moje mišljenje", rekao je Drejper, a mnogi su odmah "našli vezu" - njegovog oca.

Ko je otac Džeka Drejpera?

Izvor: GRAHAM STUART / AFP / Profimedia

Vrlo interesantno je da je otac Džeka Drejpera poznati biznismen Rodžer Drejper, jedna od najznačajnijih ličnosti sporta u Velikoj Britaniji u ovom vijeku. Rodžer Drejper je inače nekada bio prvi čovjek "Lawn Tennis Association", ukratko rečeno Teniskog saveza Ujedinjenog Kraljevstva, dok je takođe na čelu i organizacije "Sport England". U pitanju je tijelo koje je uz ministarstvo sporta, čiji je cilj promocija sporta i fizičke aktivnosti u zemlji, uz finansiranje i podršku raznim organizacijama, klubovima...

Moglo bi se reći da "upravlja sportom" u Ujedinjenom Kraljevstvu dok su takođe njegove velika pobjeda renoviranje Vemblija i dobijanje organizacije Olimpijskih igara 2012. Takođe, uvijek se ističe i to koliko je uticao na promociju tenisa na Ostrvu, pa je interesovanje za ovaj sport učetvorostručeno.

Zašto bi porodica Drejper bila protiv?

Izvor: JULIAN SIMMONDS / AFP / Profimedia

Iako je naravno Džejku Drejperu dozvoljeno da ima svoje mišljenje, navijači primjećuju da ga je upravo otac Rodžer nagovorio da "ostane uz aktuelni establišment". Iako zvanično Rodžer Drejper nije na poziciji moći u tenisu u Ujedinjenom Kraljevstvu, vjeruje se da i te kako još "ima pipke" i odlučuje.

Između ostalog, jasno bi bilo zbog čega je važno za njega da turniri - recimo Vimbldon sa kojim je sarađivao - zadrže dosadašnju praksu uzimanja najvećeg dijela kolača, ostavljajući teniserima i teniserkama mrvice.

Ko je Džek Drejper?

U ovom trenutku Džek Drejper je najbolje rangirani britanski teniser. Ima samo 23 godine i nakon što je prošle nedjelje osvojio Indijan Vels, uz fantastične igre, napredovao je sve do sedmog mjesta na ATP listi i ne planira tu da stane. Visok je, ljevoruk i "neprijatnog" servisa, a njegov uspon počeo je prošle godine na US Openu kada je stigao do polufinala kada ga je zaustavio Janik Siner.

Inače, do sada je igrao samo jednom protiv Đokovića, ali zaista već davno - 2021. godine. Tada ga je Đoković na "njegovom terenu" na Vimbldonu pobijedio 3:1. U posljednje vrijeme iz Velike Britanije čak stižu pritisci da bi Endi Marej trebalo da okonča saradnju sa Đokovićem i dođe kod Drejpera.

Šta to Đoković hoće da mijenja u tenisu?

Srpski teniser Novak Đoković.

Izvor: Julien Nouet / PsnewZ / Profimedia

Uoči početka mastersa u Majamiju, PTPA je podnijela tužbu protiv ATP, ITF, WTA i ITIA, ali bez potpisa Novaka Đokovića. U njoj se navodi da ove organizacije "upravljaju korumpiranim i nezakonitim sistemom koji zloupotrebljavaju", uz poruku da je tenis kakav gledamo danas "pokvaren".

"Iza glamuroznog turnira koji promovišu optuženi, igrači su zarobljeni u nepravednom sistemu koji iskorišćava njihov talenat, potiskuje njihovu zaradu i ugrožava njihovo zdravlje i bezbjednost", navedeno je iz PTPA, dok je u tužbi navedno da sva ta tijela "funkcionišu kao kartel primjenjujući niz drakonskih, isprepletanih antikonkurentnih ograničenja i zloupotreba". Navodi se da se sve to čini kako bi se smanjila konkurencija koja omogućava kartelu da plati "vještački nisku kompenzaciju" igračima i da spriječi potencijalne konkurente da uđu na tržište.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!