Ko je popularniji u Srbiji - Jokić ili Đoković?

Ko je popularniji u Srbiji - Nikola Jokić ili Novak Đoković? Evo šta o tome kaže Nikola Jović.

Izvor: KEVORK DJANSEZIAN / Getty images / Profimedia

Nikola Jović trenutno se oporavlja od povrede i ne igra za Majami, pa je slobodno vrijeme iskoristio da pogleda masters u "svom gradu" na Floridi. Uspio je i da uživa u mečevima Novaka Đokovića, koji će večeras od 20 časova po srpskom vremenu igrati u polufinalu protiv Grigora Dimitrova, a Ameri kao Ameri - iskoristili su situaciju i pozvali mladog košarkaša da bude stručni konstultant uoči tog meča.

Tako je Jović dobio i jedno nezgodno pitanje: ko je popularniji u Srbiji, da li Nikola Jović, Nikola Jokić ili Novak Đoković? Naravno, niti jedno od tri prezimena nije bilo izgovoreno pravilno, ali kada je čuo pitanje - igrača Majamija "probio je znoj".

Nasmijao se Nikola Jović i uz širok osmeh odgovorio na vrlo korektan i kulturan način, sa čim će se vjerovatno i svi u Srbiji na kraju i složiti: "Sjajno pitanje, ali je to očigledno... Novak predstavlja cijelu zemlju. Jokić je sjajan košarkaš i sve što radi je teško objasniti, ali Novak nas je stavio na mapu i trudi se da svi znaju odakle dolazi. Ljudi se baš ugledaju na njega šta god da radio. Tako da, sigurno je najpopularniji u Srbiji", poručio je Jović.

Ko god od njih dvojice da je popularniji, svakako je čast što dvojica možda i najboljih sportista svijeta u ovom trenutku dolaze baš iz Srbije, dok i ostali - posebno u Americi - znaju šta su njih dvojica učinila za sport u globalu.

Novak Đoković je najbolji teniser svijeta svih vremena i pokušaće da u Majamiju dođe do 100. titule u karijeri nakon što je već srušio rekord Rodžera Federera, dok s druge strane Nikola Jokić ide ka tome da dođe do četvrtog MVP priznanja i čini se da to zavisi od broja asistencija do kraja sezone.

