"Nikola Jokić nije zaslužio dvije od tri MVP nagrade": Vejd se obrukao, sve pogriješio i opet ga briga

Dvejn Vejd ističe da Nikola Jokić nije zaslužio dvije od tri MVP nagrade, a argumenti koje je ponudio su netačni.

Nikola Jokić igra nevjerovatnu sezonu u NBA ligi, kako sam kaže najbolju u životu, međutim vrlo lako bi moglo da se dogodi da ne dobije MVP nagradu. Već tri je dobio Jokić, poslije čega i glasači gube interesovanje da ga opet proglašavaju za najboljeg, dok je tu i odlična sezona njegovog konkurenta Šeja Gildžes-Aleksandera, kao i nešto lošije igre Denvera...

Trenutno su Nagetsi na trećem mjestu Zapada i u posljednjih osam utakmica boriće se za drugo, međutim imaju težak raspored i neće biti neočekivano i da padnu na peto-šesto... U tom slučaju, Jokić bi imao manje šanse da dođe do četvrte MVP nagrade čak iako je na korak od toga da ima tripl-dabl prosjek, što su samo još dvojica uspjela da urade u istoriji NBA lige. Zato ponekad djeluje kao da i postoji kampanja da Jokić ne dobije nagradu.

Legendarni američki bek Dvejn Vejd, trostruki NBA šampion, istakao je da smatra da dve od tri MVP nagrade koje je dobio Jokić nisu bile zaslužene. Naravno, nije mu zabranjeno da ima mišljenje o tome, ali je mogao da izabere bolje argumente.

"I jedna stvar s kojom sam imao problem u MVP trci je to što je Nikola Jokić bio nevjerovatan, ali vjerovatno je osvajao MVP dva puta kada je njegov tim bio peti", ispričao je Vejd i sam nesvjestan koliko griješi u tom trenutku, a ne radi se o dalekoj istoriji nego o nedavnim sezonama.

Kada je Jokić dobio prvu MVP nagradu (2020/21), Denver je bio treći na tabeli Zapadne konferencije. Naredne godine kada je opet bio MVP, Denver je zaista bio šesti, ali je Jokić cijelu godinu igrao sam bez Džamala Mareja. Prošle godine kada mu je pripalo i treće MVP priznanje, Denver je bio na diobi prvog mjesta, dok je zanimljivo da kada je 2023. takođe bio najbolji na Zapadu - nije bio MVP, nego Džoel Embid.

"Znam da je Zapadna konferencija veoma izazovna i teška liga, ali njegov tim je bio peti, a on je osvajao MVP nagradu...", nije odustajao od pogrešnih argumenata "Fleš" koji je potom dodao: "Ovo je dio sezone kada se gube MVP nagrade. Mislim da ljudi to ne shvataju- gledali smo kako su određeni MVP igrači bivali sustignuti pred kraj sezone. Ovo je vreme pobeda. Dakle, Šej Gildžes-Aleksander je trenutno u vođstvu. On mora da izdrži do kraja, jer smo gledali kako su prošli MVP igrači gubili trku za nagradu u završnici sezone, kada je vrijeme za pobjede".

Podsjetimo, Šej Gildžes-Aleksander ove sezone u prosjeku bilježi 32,9 poena, pet skokova i 6,3 asistencija po meču, dok je kod Nikole Jokića to 29,3 poena, 12,8 asistencija i 10,3 asistencija.