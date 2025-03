Svi se bojali da pitaju Novaka Đokovića jednu stvar: Legenda se usudila i čula koliko je ljut

Novak Đoković nije oprostio organizatorima mastersa u Majamiju zbog toga što je čitav dan morao da čeka da zaigra protiv Sebastijana Korde.

Izvor: Chris Arjoon/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Novak Đoković plasirao se u polufinale mastersa u Majamiju pošto je pobijedio Sebastijana Kordu (6:3, 7:6), ali sa danom zakašnjenja. Njih dvojica trebalo je da izađu na teren u noći između srijede i četvrtka, ali zbog novih bizarnih pravila, dobili su obavještenje da se spakuju i idu kući - i da će igrati dan kasnije.

Odmah je po reakciji Đokovića bilo jasno koliko je nezadovoljan zbog toga, izgubio je čitav dan i na kraju nije igrao, a ako je neko mislio da će prećutati organizatorima ovakav potez - grdno se vara. Bio je vrlo kratak u svojim intervjuima, između ostalog najduži odgovor dao je Martini Navratilovoj, teniserki koja je i te kako znala da ga "opljune" uz srpski narod, ali kada je dobio priliku da se osvrne na teniske moćnike, rado ju je iskoristio.

Pogledajte 00:26 Novak Đoković odlazi sa terena u Majamiju Izvor: Tennis channel Izvor: Tennis channel

Bivši engleski teniser Tim Henman upitao ga je da li je bilo "još napetije" zbog toga što je čekao čitav dan da zaigra: "Pa, jeste, vjerovatno jeste... Čekaš ciijeli dan, vi znate kako je to, ako je zbog kiše - prihvatiš to u svojoj glavi. To utiče na sve, ali je ovo bio raspored, pa mečevi, sve je produžilo naš meč", rekao je Đoković.

"Bilo je 11 i nešto (po lokalnom vremenu, prim. aut.), igrali su treći set, tako da je meč odložen za danas. Sreća da nije bilo baš rano, mogli smo da se naspavamo, ali pre tri nisam zaspao. To mi je poremetilo bioritam, ali sam srećan što sam prošao".

Jasno je iz ovih riječi da je Đoković "uzeo na zub" organizatore mastersa u Majamiju, koje inače kritikuju i navijači i ističu da je sve za sada na amaterskom nivou, ali se nadamo da je ovo posljednji put na turniru da je na svojoj koži osetio nepravdu, da je neće više biti.

Kad opet igra Đoković?

Izvor: Michele Eve Sandberg/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

S obzirom na to da postoji pravilo da meč mora da počne do 23 časa po lokalnom vremenu, Novak Đoković ne mora da brine. Na glavnom terenu će biti danas i to od 15 časova po lokalnom vremenu, odnosno 20 časova po vremenu u Srbiji kada će ga izazvati njegov dobar prijatelj Grigor Dimitrov.

Njih dvojica boriće se za finale mastersa u Majamiju, dok će poslije njih na teren Jakub Menšik i Tejlor Fric.