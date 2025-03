Da li se NBA liga vraća u Sijetl? Svi su obožavali ovaj klub, komesar Silver otkrio šta se dešava

Da li ćemo ponovo gledati Sijetl Supersonikse u NBA ligi? Oglasio se komesar NBA lige Adam Silver na ovu temu.

Komesar NBA lige Adam Silver najavio je "ulazak" na evropsko tržište i skoro pokretanje novog takmičenja u saradnji sa FIBA, dok istovremeno navijače zanima i da li će se povećati broj klubova u najjačoj ligi sveta. Trenutno ih je 30, dugo se već priča o "ulasku" još dve franšize, a najviše se pričalo o povratku Sijetla i stvaranju novog kluba u Las Vegasu.

"Nema novih dešavanja...", rekao je Adam Silver na jučerašnjoj važnoj konferenciji za medije, ali nije ostavio bez nade navijače iz Sijetla: "Samo bih ponovo rekao našim mnogim navijačima u Sijetlu - a često čujem njihove apele - da je naslijeđe Soniksa i dalje veoma snažno i da je to fantastično košarkaško tržište. Veoma smo fokusirani na to. Mislim da činjenica da javno ne iznosim više informacija ne znači da to ne proučavamo vrlo intenzivno".

Silver je ostao "zakopčan" na ovu temu, ali jasno je da NBA liga želi da vrati franšizu u ovaj grad, pošto je i te kako važan za istoriju takmičenja i uvijek je bilo mnogo navijača. Čak su kupili i simpatije "neutralaca".

"Ne uzimamo te navijače zdravo za gotovo. Zahvalni smo što je interesovanje ostalo tokom svih ovih godina. I zato bih samo rekao da to što još nismo spremni da objavimo neki konkretan vremenski okvir kada će se to desiti. To opet ne znači da nam ti navijači nisu važni i da nismo veoma fokusirani na potencijalni povratak NBA lige u Sijetl", dodao je Silver.

Grad iz savezne države Vašington na samom sjeverozapadu SAD ostao je bez ekipe u NBA ligi još sada davne 2008. godine. Tada je biznismen Klej Benet "odveo" franšizu u Oklahomu, gdje je i dan-danas. Pamtimo da su za slavne Supersonikse igrali između ostalog i Šon Kemp, Geri Pejton, Detlef Šrempf, kao i bivši reprezentativci SR Jugoslavije Vladimir Radmanović i Predrag Drobnjak.