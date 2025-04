Crvena zvezda može direktno u plej-of Evrolige: Samo jedna od 256 kombinacija vodi na šesto mjesto

Crvena zvezda u jednoj od 256 potencijalnih kombinacija može direktno do plej-ofa.

Crvena zvezda Meridianbet može direktno da prođe u plej-of Evrolige. Kako? Postoji samo jedan način za to i objavljen je na zvaničnom sajtu elitnog takmičenja. "Postoji tačno 256 kombinacija za posljednje, 34. kolo", navodi se u tekstu koji je objavljen na sajtu Evrolige.

U tih 256 kombinacija postoji samo jedna koja vodi tim Janisa Sferopulosa na šesto mjesto što bi ujedno značilo i da može da izbjegne plej-in turnir. Vjerovatnoća za to nije velika, ali postoji. Mora dosta stvari da se poklopi da bi do toga došlo, ali će opet morati da pomogne Duško Ivanović sa Virtusom.

Dakle, prvi i glavni uslov je da Zvezda pobijedi Panatinaikos u petak u Atini (20.15 časova). Uz to Pariz mora da pobijedi Albu (četvrtak 20.45h) i da Real Madrid pobijedi Partizan u Areni (četvrtak 20.30h). A, onda su tu još tri uslova. Bajern mora da izgubi od Fenerbahčea u Minhenu (četvrtak 20h), Efes od Žalgirisa u Istanbulu (petak 19.30h) i da Virtus dobije Barselonu u Španiji (petak 20.30h).

Da rezimiramo još jednom, Zvezda može da prođe u plej-of direktno ako se ostvare sljedeći uslovi:

Da Zvezda pobedi Panatinaikos u Atini

Da Pariz pobedi Albu kod kuće

Da Real Madrid pobedi Partizan u Beogradu

Da Virtus pobedi Barselonu u Španiji

Da Fenerbahče pobedi Bajern u Minhenu

Da Žalgiris pobedi Efes u Istanbulu

Šta kaže Sferopulos?

Uoči puta u Atinu šef struke crveno-bijelih imao je kratku i jasnu poruku, da ekipa ide na pobjedu protiv Panatinaikosa. "Posljednja utakmica u regularnom dijelu sezone, protiv šampiona Evrolige. To je tim koji već ima prednost domaćeg terena u plej-ofu i samo tri poraza kod kuće. Znamo da su kvalitetan tim, mi želimo da odigramo dobar meč na obje strane terena, da budemo konstantni tokom cijelog meča, da se borimo do kraja, to je naš cilj. Pripremićemo se i razmišljaćemo i o meču plej-ina koji nas čeka", rekao je Sferopulos.

Meč se igra u petak u Atini (20.15h), a uoči te utakmice Kendrik Nan potpisao je trogodišnji ugovor sa Panatinakosom i postao najplaćeniji igrač u Evropi.

