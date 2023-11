Mirotić je dobar čovjek, a Teo je prosto - magija! Milan Tomić: Protiv Crvene zvezde teško i prelijepo

Bivši trener Crvene zvezde ovog puta biće njen rival, kao član Armanija.

Izvor: MN PRESS

Bivši trener Crvene zvezde Milan Tomić (50) ponovo je u Beogradu i biće dio Zvezdine utakmice kao član stručnog štaba njenog večerašnjeg protivnika, Armanija. Iskusni srpski trener asistent je italijanskom stručnjaku Etoreu Mesini, a dolazak u rodni grad probudio je kod njega posebne emocije.

"Zvezda je emocija, sigurno da će biti utakmica koja je i teška za igranje i opet dolaziš na isti teren, pred istu publiku... sa Zvezdom sam osvojio tri trofeja i bilo je prelijepo te 2018/19 godine. Biće teška utakmica, ali preijlepo je biti u Beogradu", rekao je on za Sport klub.

Tomić je vodio Zvezdu u sezoni 2017/18, osvojio ABA ligu i domaću "duplu krunu", a poslije rastanka sa klubom sa Malog Kalemegdana vodio je Peristeri u sezoni 2021/22. Ovog ljeta pridružio se Armaniju i tamo dobio šansu da upozna Nikolu Mirotića, najboljeg strijelca Evrolige, kojim je oduševljen i na terenu i van njega. "On igra fenomenalno od početka sezone, prvi put sada sarađujemo u istoj ekipi. Ne bi trebalo mnogo pričati o njegovom košarkaškom djelu i to kakav je igrač zna cijela Evropa i NBA liga, ali Nikola je jedan od fenomenalnih ljudi, fenomenalan čovjek. Sad smo se upoznali i on je jedan od vrlo rijetkih i dobrih ljudi."

Za razliku od Mirotića, koga je tek upoznao, Tomić već deceniju i po poznaje Miloša Teodosića, koga je dočekao kao "klinca" u Pirej i sa kojim je ostao u kontaktu i nakon što su se rastali u Olimpijakosu, gdje je Tomić bio dugo godina pomoćnik.

"Radili smo dugo, imali smo i odnos, čujemo se... Miloš je magija košarke. Kada je pokazao u Olimpijakos, odmah se vidjelo da je on tip igrača koji će igrati na visokom nivou. On je i tada, sa 21, 22 godine imao isto čitanje u pikenrolu i pasove. Pokazao je od tada, nastavio poslije u NBA ligi, gdje znate kako su svi gledali u te njegove čarolije."

Teodosić će i ovog petka biti Zvezdin vođa u meču protiv Armanija, koji počinje u 20.30 časova u Štark areni.