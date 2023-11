Nebojša Čović o Nemanji Bjelici: Ostalo što mogu da kažem, išlo bi na njegovu štetu!

Prvi čovjek Crvene zvezde Nebojša Čović progovorio o statusu Nemanje Bjelice.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je sredinom septembra potpisala ugovor sa Nemanjom Bjelicom, ali nekadašnji reprezentativac Srbije danas nije njen igrač, otkriva Nebojša Čović! Po Čovićevim riječima, taj ugovor je raskinut, a nekadašnji MVP Evrolige trenutno ima važeći ugovor sa Fenerbahčeom, iako je Dimitris Itudis nedavno u Beogradu čitao spisak igrača na koje računa, a na kojem nije bilo Nemanjinog imena!

Da problemi postoje bilo je jasno kada se Bjelica nije našao na spisku licenciranih igrača, a zatim i kada je bivši trener Duško Ivanović isticao da on ne zna gdje je Nemanja. U međuvremenu je na klupu sjeo Janis Sferopulos i najavio pregovore oko povratka na teren, a drugi grčki stručnjak je napravio novu dramu u srpskoj košarci - danima se pričalo o Itudisovim riječima sa konferencije!

"On je zvanično pod ugovorom sa Fenerbahčeom, klub ima određene obaveze prema njemu. Bjelica je došao, potpisao sa nama ugovor. Taj ugovor je obostranim dogovorom raskinut. Zvezda nije platila Bjelicu ništa, niti nam je on bilo šta tražio. On može da se vrati u Zvezdu kad god bi mu se pojavila želja da igra ponovo. Sve drugo što bih mogao da kažem, išlo bi na njegovu štetu. Ne u odnosu sa Zvezdom, nego treba da shvatite da Fenerbahče ima određene obaveze prema njemu i treba da ih izvrši", rekao je prvi čovjek Crvene zvezde Nebojša Čović prilikom gostovanja u "Miljanovom korneru".

Tokom prethodnih nedjelja u javnosti se često postavljalo pitanje šta se dešava sa nekadašnjim reprezentativcem Srbije i NBa šampionom u dresu Golden Stejta. Čović ističe da klub nema obaveze da objašnjava šta se dešava, kao i da Zvezda neće nikoga prozivati.

"Mi nismo dužni bilo kome šta da govorimo. Nismo ništa objavili, onda dođete pa nas pitate. Ako me pitate zašto je Bjelica stao, neki put dođete u situaciju, ako radite određeni posao, da vam se taj posao više ne radi. To je, najblaže rečeno. Poštujem njegovu odluku. Mi smo jako dobri, imamo jako dobre odnose i novi trener je već obavio razgovore sa njim i vidjećemo na čemu će sve to biti. Mi kao klub moramo da vodimo računa o svojim igračima, pogotovo o onima poput Bjelice, koji su ostavili ogroman trag. Ponašamo se konkretno prema svima, nikoga ne prozivamo, ne ponašamo se 'gospodski' kao gospodin Mesina, mada ima takvih i u našoj košarci koji su u izjavama velika gospoda, a onda kada malo razgrnete stoje njihove ideje, što je ružno, to se valjda zove licemerje", zaključio je Čović.

Podsjećamo, Nemanja Bjelica je profesionalnu karijeru počeo u Austriji, odakle je prešao u redove Crvene zvezde, gdje je počeo njegov uspon. Uslijedili su nastupi za Baskoniju i Fenerbahče, zatim Minesotu, Sakramento, Majami i Golden Stejt, prije nego što se vratio u Fenerbahče. Nakon samo jedne sezone dvogodišnjeg ugovora trebalo je da se desi povratak u Crvenu zvezdu, ali...