Bjelica? Vama je to tajna!? On je u Zvezdi! Itudis izgubio živce zbog pitanja novinara: Ne razumijem!

Dimitris Itudis bio je iznenađen pitanjem o Nemanji Bjelici.

Izvor: Sportklub/Screenshot

Dimitris Itudis došao je na konferenciju za medije poslije poraza od Partizana (85:84). U triler završnici turski tim je izgubio, a poslije promašaja Dorsija je Arena "eksplodirala".

Prvo se obratio na engleskom. "Čestitam Partizanu, interesantna utakmica, kontrolisali smo, iako smo došli sa manjim brojem igrača, prešli smo prepreke, ofanzivno i defanzivno, posebno u prvom pluvremenu.U trećoj smo otvorili dobro, očekivali smo da će biti agresivni i da će uzvratiti. Na kraju je rezultat mogao da bude drugačiji, moramo da nastavimo da radimo. Ovo je Evroliga, sad je tako, sutra će biti drugačije."

Prokomentarisao je i dva različita poluvremena. "Moj prvi komentar bio je čestitka Partizanu. Svaka čast, izvanredna atmosfera, ono što treba košarci, bila je ista i u prvom poluvremenu, isti ljudi, svaka im čast, tako i treba. Utiče naravno kada imaš publiku uz sebe. Što se povrijeđenih igrača tiče, svi su htjeli da budu tu."

Onda je uslijedilo pitanje o Nemanji Bjelici, da li je igrač Fenerbahčea. "Bjelica? On je u Zvezdi. Ne razumijem zašto to pitanje sada. Ne znate da li je u Zvezdi ili nije. Vama je to tajna? Ne razumijem zašto je to vama to zanimljivo. Nemanja je ostavio veliki trag u Feneru i srpskoj košarci", podviknuo je Dimitris.

Onda je uzeo papir, podigao ga i pročitao imena svih svojih igrača i ponovio. "Oni su igrači Fenerbahčea, za slučaj da ne znate. Da li treba da pročitam ponovo?", upitao je Itudis, pa onda nastavio da odgovara na pitanja.

