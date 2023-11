Cijela Arena ga psuje, a igrači Partizana... Pogledajte kako su Madara dočekali bivši saigrači! (FOTO)

Pogledajte trenutak kada su igrači Partizana ponovo imali priliku da vide Jama Madara, svog doskorašnjeg saigrača koji je otišao na neobičan način iz kluba. I time iziritirao navijače.

Navijači Partizana dočekali su zvižducima i psovkama svog nekadašnjeg igrača Jama Madara, zbog načina na koji je otišao iz kluba ovog leta. Svi su očekivali da će produžiti ugovor sa crno-bijelima, kod kojih je i postao igrač kakav je danas, međutim uz mnogo bure u javnosti - potpisao je za Fenerbahče.

Usljed svega što se desilo, navijači su još na zagrijavanju zviždali Madaru, a kako se meč približavao početku - ti povici su bili sve glasniji. Tako smo čuli i psovke upućene na račun Izraelca, dok su košarkaši Partizana potpuno drugačije reagovali. Kada su se košarkaši našli na parketu, svi igrači crno-bijelih koji su prošle sezone igrali sa Madarom srdačno su ga zagrlili, pošto dobro pamte kako su izgledale prethodne dvije godine. Pogledajte taj trenutak:

O situaciji sa Madarom pričao je i Željko Obradović u intervjuu za "Nedeljnik".

"U slučaju Madara ne mogu da kažem da je sve bilo iskreno. Doletio je iz Tel Aviva da bi pričao sa mnom. Sjedili smo oko dva sata u kafiću blizu moje kuće i pričali o planovima, nije bilo govora o bilo čemu drugom osim minutaže, prilike da igra, planovima, zahvalnosti, napretku koji je ostvario. Rastali smo se, ja sam otišao na trenersku kliniku. Nije prošlo mnogo, on me zove, priča o novcu, ugovoru... Pitam ga zašto to nije spominjao kad smo pričali, on kaže da je shvatio da nije dovoljno plaćen. Neću da ulazim u to ko ga je savjetovao, ali je jasno da ga je neko savjetovao", rekao je trener Partizana.

Pogledajte i trenutak kada je izašao na parket "Arene", u kojoj je proveo nezaboravne dvuhe sezone, nakon čega su navijači počeli da ga vrijeđaju.

