Fenerbahče se oglasio: Madar nam ponuđen kao slobodan igrač, odmah smo zvali Obradovića!

Iz turskog tima su se oglasili povodom dolaska Jama Madara iz Partizana u Fenerbahče.

Izvor: MN PRESS

Jam Madar (22) nosiće dres Fenerbahčea naredne sezone u Evroligi. Bio je izraelski plejmejker viđen kao važan igrač u timu Željka Obradovića za naredni period, ali je umjesto toga izabrao Tursku. Sve to dovelo je do toga da srpski tim prekine saradnju sa Miškom Ražnatovićem, poznatim agentom koji zastupa i Izraelca.

O toj temi po prvi put govorili su ljudi iz Fenerbahčea, oglasio se pomoćnik generalnog direktora Derja Janije. "Madar je imao određeni proces u ugovoru sa svojim klubom. Nama je ponuđen kao slobodan igrač. Naš trener Itudis direktno je kontaktirao Željka Obradovića. Nismo uradili ništa nelegalno. Dodali smo u naš tim slobodnog igrača", rekao je Janije.

Nemanja Bjelica otišao je iz Fenera i došao u Crvenu zvezdu, a spekulisalo se da bi Nik Kalates mogao u Partizan, ali je onda teška povreda pleja Raula Neta promijenila stvari u turskom timu. "Dodali smo pojačanja koja su nam bila potrebna. U prvom momentu Nemanja Bjelica i Nik Kalates nisu bili u našim planovima, voljeli bismo da je postojao drugi način za sve strane. Onda se situacija promijenila i mi smo ostali fleksibilni. Nik je dio našeg tima, ali naravno da se prati cijela situacija. Što se Papajanisa tiče poslali smo mu ponudu, Panatinaikos ga je takođe želio, on je odabrao i to je to. Ne dopadaju nam se određene izjave tim povodom o našem treneru", zaključio je Janije.