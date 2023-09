Kevin Panter nema dilemu da li bi želio da obuče dres reprezentacije Srbije, ako naravno to odluči selektor Pešić.

Izvor: MN PRESS

Pitanje stranca u košarkaškoj reprezentaciji Srbije provlači se već dugo, ali i oni koji "dižu obje ruke" za naturalizaciju igrača ipak poručuju da bi to jedino imalo smisla - ako bi taj košarkaš imao neke veze sa Srbijom. Bilo kroz korijene, igranje duži niz godina u Srbiji, a ne samo dobijanjem pasoša preko noći. Jedan od igrača koji su dobili pasoš Srbije i ostali duže u Srbiji je i najbolji igrač Partizana, Kevin Panter i više puta se i njegovo ime spominjalo kao potencijalnog reprezentativca.

Sada se i Kevin Panter osvrnuo na ovakve informacije i u intervjuu za "TV Arena Sport" odgovorio je da li bi prihvatio da obuče dres Srbije. Na konkretno pitanje: "Da li bi želio da igraš za Srbiju?", Amerikanac je imao spreman odgovor koji će sigurno izazvati veliku polemiku u javnosti.

"Ako se bude ukazala prilika, ako bude imalo smisla, želio bih!", kazao je Kevin Panter u drugom dijelu intervjua za emisiju "Oni vole Srbiju" koji će kasnije biti objavljen, ali čiji "tizer" je već dovoljno rekao.

Podsjetimo, Kevin Panter je zaigrao u Crvenoj zvezdi 2019. godine i poslije svega nekoliko mjeseci dobio je srpski pasoš. Ljeto kasnije otišao je u Milano, ali se potom 2021. vratio u Beograd, samo u dresu Partizana. Dobro je poznato da je prethodne dvije godine bio najbolji igrač tima Željka Obradovića i malo je falilo da svoj tim odvede na fajnal-for Evrolige, dok je doprinio i da se "prekine post" i osvoji ABA liga.

Vidi opis Kevin Panter poručio: Želio bih igrati za reprezentaciju Srbije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 14 / 14

Nakon toga su ga tražili redom svi klubovi u Evroligi, spominjao se i odlazak u NBA, međutim Kevin Panter je na kraju potpisao novi dvogodišnji ugovor sa Partizanom i namjerava da i ubuduće nosi dres srpskog kluba.

"Mi moramo da razumijemo da živimo u globalnom svijetu. Čitav svijet igra sa strancima. Imamo i u Srbiji puno stranaca u drugim reprezentativnim selekcijama. Ljudi koji poznaju košarku, ja živim sa njima, oni već na svoj način vrše pritisak da neko od stranaca igra za reprezentaciju. Kod nas je to zato što smo zemlja košarke. Zna se kolika je popularnost košarke u Srbiji. Vidi se to kroz Evroligu, veliko je interesovanja publike, ne samo partizanovaca. To je tema koja je interesantna. Ja kažem, iz dana u dan se popularnost povećava, možda i zbog uticaja NBA lige i Jokića. Danas ga svi gledaju, pa čak i kada je u dva, tri, četiri poslije ponoći. Potencijali nam se smanjuju, to moramo da kažemo. I kao država smo manji, a samim tim po broju igrača. Od mog dolaska ovdje smo primili po deset stranaca, pa su oni igrali za Zvezdu i Partizan", kazao je nedavno selektor "orlova" Svetislav Pešić.