IGRAO SAM ZA 40.000 DOLARA, TEK U PARTIZANU SAM ZARADIO 1.000.000! Panter otvorio dušu: Nisam znao ništa o Evroligi!

Kevin Panter je istakao da je tokom svoje karijere morao da ide zaobilaznim putem, a da je tek poslije pet godina igranja u Evropi stigao do sedmocifrenog ugovora.

Izvor: MN PRESS

Kevin Panter je morao zaobilaznim putem do uspjeha i sportske slave! Nakon što je studirao na "Stejt Feru" i "Tenesiju" nije draftoan 2016. godine, a sada je u jednom podkastu otkrio da mu je trebalo šest sezona da dogura do milionskog ugovora!

"U prvoj sezoni u Evropi zaradio sam 40.000 dolara, a prvi sedmocifreni ugovor dobio sam u šestoj sezoni. Dakle, trebalo mi je pet sezona da do toga dođem“, rekao je kapiten Partizana.

Iskusni 30-godišnji bek je počeo u grčkom Lavriju, a iste sezone je zaigrao i za Antverpen Džajantse. Drugu sezonu je proveo između Rose Radom u Poljskoj i AEK-a. U trećoj je igrao a Virtus, u četvrtoj za Olimpijakos i Crvenu zvezdu, a u petoj za Olimpiju iz Milana. Šestu je započeo u Partizanu što znači da je tek u Beogradu zaradio preko 1.000.000 dolara za sezonu!

"Imao sam cilj. Kada sam igrao za Lavrio, naišao sam na evroligašku utakmicu. Kvalitet igre odmah mi je zapao za oko, iako tad ništa nisam znao o tom takmičenju. Zvao sam agenta da mi kaže nešto više i rekao mu da ću jednog dana biti na tom nivou. Kada sam ljeti bio u SAD, radio sam naporno i nisam traćio novac. Imao sam plan od četiri-pet godina i tačno sam znao šta mi je cilj. Za mene je najvažnije da igram mnogo i da mogu finansijski da se brinem o svojim ljudima", rekao je Panter.

On je na kraju druge sezone u crno-bijelom u kojoj je vodio tim do titule u ABA ligi potpisao novi dvogodišnji ugovor sa crno-bijelima. Svakako da je u odluci da tako dugo ostane u Beogradu udjela imalo i to što igra za Željka Obradovića.

"Igranje za Željka Obradovića mi je mnogo pomoglo. Sa mentalnog aspekta, učinio je da više razmišljam tokom cijele igre o donošenju odluka, različitim vrstama dodavanja. Mnogo mi je pomogao da dostignem viši nivo“, završio je Kevin Panter.

