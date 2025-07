"Sad ću vam reći što sam ga precrtao": Dželat Srbije ne ide na Eurobasket

Niko Manion nije ni na širem spisku reprezentacije Italije za predstojeći Eurobasket odlukom selektora Đanmarka Poceka koja je izazvala gnjev.

Izvor: MN PRESS

Selektori polako objavljuju spiskove za Eurobasket 2025, a malo ko je očekivao da će se baš u Italiji - od svih zemalja - napraviti neočekivani haos zbog "otkaza" jednom igraču. U pitanju je Niko Manion, koga selektor Đanmarko Poceko nije uvrstio ni na širi spisak reprezentacije Italije, što ga je i te kako uzrujalo.

Kada je vest stigla do tamošnjih medija, odmah su kontaktirali Đanmarka Poceka da objasni svoju odluku, poručio je Manionu da se ne gledaju više stare zasluge, što se ne bi moglo reći za neke druge igrače koje je pozvao selektor Italije.

"Kao i uvek, pričao sam direktno sa igračem. U državnom timu ne moram da izaberem one najbolje, nego da izgradim tim koji ima identitet. Nekada je to nauštrb talenta. To je izbor, nije ništa negativno usmereno prema njemu", pokušao je da objasni svoju odluku Poceko koji je i te kako razočarao svog košarkaša, posebno ako se uzme u obzir da su neki drugi - sa mnogo manjim stažom u reprezentaciji - dobili poziv.

Tako se zaboravilo i kako je Niko Manion, inače od letos igrač Olimpije iz Milana, uspeo da odvede Italiju na Olimpijske igre u Tokiju 2021. godine, pošto je dominirao na turniru u Beogradu.

Ko je Niko Manion?

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Niko Manion je rođen 2001. godine u Sijeni i još kao tinejdžer otišao je u SAD gde je prvo bio u srednjoj školi Arizona, zatim i na koledžu, da bi 2020. godine izabran na NBA draftu. Nije se dugo zadržao u Golden Stejtu i vratio se u Evropu gde je igrao za Virtus, Baskoniju, Vareze i Olimpiju iz Milana. Trenutno se spekuliše da bi mogao da postane košarkaš Real Madrida.

Inače, igra na poziciji plejmejkera, a njegov uspon usporila je ozbiljna bolest jer je imao salmonelu i zbog nje izgubio 20 kilograma.

Ko je na spisku Italije?

Izvor: Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na širem spisku za Evropsko prvenstvo se nalaze: Donte Divinćenco (Minesota Timbervulvs), Marko Spisu (Saragosa), Dame Sar (Djuk univerzitet), Stefano Tonut (Olimpija Milano), Danilo Galinari (Vakeros de Bajamon), Nikolo Meli (Fenerbahče), Simone Fontekio (Majami Hit), Đanpaolo Rići (Olimpija Milano), Mateo Spanjolo (Alba Berlin), Gabriele Proćida (bez kluba), Saliu Niang (Virtus Bolonja), Đuljemo Karuzo (Napoli), Momo Dijuf (Virtus Bolonja), Rikardo Rosato (Trapani), Luka Severini (Ređo Emilija), Nikola Akele (Virtus Bolonja) i Alesandro Pajola (Virtus Bolonja).

Italijani će se okupiti 30. jula kada će krenuti sa pripremama za Eurobasket koji je na programu do 27. avgusta do 14 septembra. Italija je u grupi C sa domaćinom Kiprom, Gruzijom, Španijom, Grčkom i Bosnom i Hercegovinom.

BONUS VIDEO: