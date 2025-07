"I šta ste time uradili?": Ratko Rudić tvrdi da će uništiti vaterpolo novim pravilima

Ratko Rudić tvrdi da će nova vaterpolo pravila uništiti sport.

Legendarni vaterpolo trener Ratko Rudić nezadovoljan je novim pravilima u ovom sportu koja su osmišljena da bi podigla popularnost. Za sada, ne može da se kaže da se vaterpolo pomjerio i korak napred, štaviše može se reći da su oni koji su godinama uživali čak malo "udaljeni" od njega.

To vidimo i na Svjetskom prvenstvu u Singapuru koje nije privuklo dovoljnu zainteresovanost gledalaca, možda baš zbog ovakve odluke, pa bi možda čelnici Svetskog plivanja (bivša "Len") mogli malo više da slušaju legende poput "Tiranina".

"Ja nisam veliki ljubitelj skraćivanja igrališta, mislim da smo izgubili deo kontranapada. Svi rezultati u četvrtfinalima su bili s velikim gol razlikama i to nije dobro, te utakmice bi trebalo da budu na gol-dva razlike. Nisam baš uvjeren da je došlo do dinamike igre, došlo je do većeg broja šutiranja i završnica, određenih situacija gdje ne tako dobri plivači mogu dobro igrati...", objasnio je Ratko Rudić, prenosi "N1".

"Sve u svemu, nisam vidio veliki doprinos vaterpolu kroz smanjeno igralište", tvrdi Rudić koji najavljuje da će vaterpolo zbog ovoga imati velikih problema.

"Dogodiće se obrnuto, što se i pokazuje. Gol-razlika i rezultat će u tim susretima biti dosta veliki, to je deprimirajuće za poražene i postavlja se pitanje motivacije i statusa vaterpola u tim manje uspješnim zemljama. Nadam se da će doći do nove promjene, da vaterpolo vrati svoje bogatstvo koje ima na 30 metara".

Koja su to nova pravila u vaterpolu?

Krajem prošle godine odlučeno je da se u vaterpolu uvede niz promjena koje bi dovele do atraktivnosti, generalno modernizacije sporta, ali pitanje je da li su dovoljno promislili na ovu temu iz "Svjetskog plivanja".

Prva promjena tiče se veličine bazena. U muškoj konkurenciji bazen je sada od 25 metara, što je za pet metara kraće u odnosu na prethodnih 30. Proporcionalno ovome, smanjeno je i vrijeme napada, takođe sa 30 sekundi na 25, a vrijeme drugog napada sa 20 na 15. Broj igrača je povećan sa 13 na 14 u zapisniku, odnosno 12 igrača i dva golmana. Takođe, moguće je da tim prijavi jednog golmana, ali to neće uvećati broj igrača na spisku.

Takođe, u slučaju povrede golmana koji nema zamjenu - njega može odmijeniti drugi igrač, ali mora da preuzme i crvenu kapicu sa brojem koji nosi. Ekipe mogu da igraju u napadu sa svih sedam igrača u polju i nijedan igrač ne može da brani šut sa dvije ruke.

Jedina dobra stvar, koju su treneri pohvalili, jeste odluka da se uvede video provjera, odnosno "čelendž".

Šta je rekao o neuspjehu Hrvatske?

Hrvatska je zaustavljena u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u vaterpolu i to ubjedljivo od Mađarske, inače glavnog inicijatora promjene pravila, što znači da ostaje razigravanje od petog do osmog mjesta u konkurenciji SAD, Crne Gore i Italije.

"Mislim da treba kazati da smo u ovaj turnir ušli jako dobro, igrali smo dobro protiv Crne Gore i Grčke. Imali smo četiri dana odmora do četvrtfinala, koje je možda i najvažnija utakmica. Moje je mišljenje da ta četiri dana dosta nepovoljno djeluju na igrače", rekao je Rudić o svom kolegi Ivici Tucku i dodao: "Došli smo do tog dijela, imali smo jakog protivnika te smo počeli solidno, iako je rezultat bio netipičan. Utiče i smanjeno igralište, kada jedna ekipa povede par golova želi se nadoknaditi rezultat, a zapravo nadoknađujući dolaze i greške".