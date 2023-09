Vidio sam šta je Doužer uradio, lud je! Panter za MONDO o NBA pojačanjima i Mirotiću!

Kevin Panter pričao je o novim igračima u crno-bijelom dresu, ambicijama, Nikoli Mirotiću...

Izvor: MN PRESS

Kevin Panter (30) ostao je u Partizanu i biće predvodnik tima i u novoj sezoni. Tokom ljeta pisalo se o odlasku u Barselonu, spominjao se i NBA angažman u Torontu, tražili su ga još neki evroligaški klubovi, pa je na kraju sve iznenadio i potpisao dvogodišnji produžetak saradnje sa srpskim klubom.

Trenutno je na Kopaoniku sa ekipom, a prije odlaska na prvi dio priprema pričao je za MONDO na otvorenom treningu crno-bijelih. Ne krije zadovoljstvo što je tu. "Lijepo je vratiti se, treća godina u Partizanu, dobro je. Dobro je", počinje Panter razgovor za MONDO.

Nije želio previše da priča o prelaznom roku i svemu kroz šta je prolazio u tom periodu. "Mnogo toga se dešavalo, ne želim da pričam o tome, imam glavobolju kada se to spomene. Dosta toga je bilo. Sredili smo sve i to je to."

Prilikom dolaska na beogradski aerodrom dogodila se i jedna smiješna situacija. Nekadašnji saigrač Nikole Jokića Pi Džej Doužer došao je obučen u crveno. Kevin nije mogao da prestane da se smije dok je prepričavao taj detalj.

"Došao je skroz u crvenom. Lud je. Nije znao za to, sada je sve u redu. Bili smo na aerodromu, Zek Ledej i ja smo ga pogledali i rekli mu da te boje više nikada neće nositi. Prvi put je u Evropi, tu smo da mu pomognemo da se adaptira."

Mogao je u crno-bijelom dresu da zaigra i Nikola Mirotić, ali na kraju nije potpisao ugovor, iako je sve bilo jako blizu.

"Mislili smo da dolazi, ali to ne mijenja ništa kod nas u vidu ambicija i ciljeva. Izabrao je drugi tim i tako je kako je."

Prošle godine je fajnal-for izmakao Partizanu, Real Madrid je napravio preokret i potom osvojio Evroligu. To je jedan od motiva ekipe za sezonu koja slijedi. "Ambicije su velike od kada sam došao i tada ništa nismo osvojili. I dalje su tu, ne bih rekao da je to dodatni pritisak. Sa Željkom sam pričao o očekivanjima kada sam potpisao prvi put, očekuje da budem lider i to je to."

Mnogi igrači ovog ljeta došli su direktno iz NBA u Evroligu. Među njima su Frenk Kaminski i Pi Džej Doužer, koji su potpisali za Partizan. "Prošle godine bili smo najgledaniji tim, možda je to uticalo, morate to njih da pitate. Mnoga velika imena dolaze u Evropu ove sezone, dobro je mjesto, igra se dobra košarka ovdje."

Za kraj je imao poruku za navijače. "Biće uzbudljiva godina, trudićemo se da ostvarimo što više pobjeda", zaključio je Panter razgovor za MONDO.