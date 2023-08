Zvali su me da igram za Srbiju! Iz NBA došao u Partizan, pa progovorio: Željko nije morao da me ubjeđuje!

Frenk Kaminski pričao je o Partizanu, Željku Obradoviću, igranju za nacionalni tim Srbije...

Izvor: MN PRESS

Frenk Kaminski (30) obukao je dres Partizana i zvanično. Poslije potpisivanja ugovora i svih formalnosti došao je na okupljanje ekipe i obavio zajedničko fotografisanje. Poslije toga uslijedio je razgovor sa predstavnicima medija na engleskom, priznao je da srpski još uvijek ne zna dobro iako ima srpsko porijeklo. Govorio je i o igranju za reprezentaciju Srbije.

Objasnio je kako je došlo do dolaska u Humsku. "Čekao sam NBA cijelo lijeto, ali sam shvatio da želim da pobjeđujem, da se takmičim, pričao sam sa trenerom o svojim očekivanjima. Nije morao Željko da me ubjeđuje, jer on zna kako se pobjeđuje. Postao sam komforniji sa tim kako je vrijeme prolazilo, htio sam da igram na vrhunskom nivou", počeo je Kaminski.

Prvo je pozvao Bogdana Bogdanovića sa kojim je igrao u Atlanti.

"Pričao sam sa ljudima koji su igrali u Evropi ranije, ali je Bogdan dugo igrao ovdje. Pričali smo, rekao mi je da ću uživati ovdje, da će mi biti zabavno, miljenik je navijača, ima lijepe uspomene, nadam se da ću ih i ja stvoriti. Gledao sam neke mečeve prošle sezone, Bogdan je stalno pratio utakmice. Gledao sam neke snimke kada sam potpisao, ali ne previše."

Nije mu toliko važno da li će biti krilni centar ili centar.

"Nismo pričali mnogo o pozicijama, mogu da igram na bilo kojoj poziciji, dugo sam to radio u NBA, igrao i na četiri i na pet, šta god treba. Lijepo je pričati o pozicijama, ali morate da radite mnoge stvari da biste pobjeđivali."

Zbog srpskog porijekla bilo je spekulacija da bi mogao da zaigra za "orlove". Priznao je da je bilo kontakata.

"Da i ne. Vidjećemo, ne želim... Vrata su otvorena. Nikada nisam igrao ni za jedan nacionalni tim, vidjećemo. Bilo je kontakta u prošlosti. Dolazio sam ranije, pitali su me o tome, ne znam. Nisam siguran da li bih igrao, zavisi, vidjećemo u kakvom trenutku života ću biti tad", jasan je Frenk.

Zna šta da očekuje od navijača.

"Vidio sam snimke, znam da su ludi, kada sam dolazio, na aerodromu sam ih vidio, dobio podršku kada sam šetao kroz grad. Apsolutno bih volio da se to dogodi i i meni. Da igrate pred toliko poublike, da igrate pred neprijateljskom atmosferom, neko novo iskustvo."

Obećao je da će učiti srpski.

"Nije mi dobar srpski nikako, učiću više. Znam samo psovke. U kolima sam pričao skoro sa nekim da prvo naučimo te loše riječi, ne znam zašto je tako, ali znam ih, neću ih spominjati", zaključuje Kaminski sa osmijehom.