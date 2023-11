Madar dočekan zvižducima i psovkama! Navijači Partizana mu nisu oprostili (VIDEO)

Jam Madar dočekan je zvižducima i psovkama u Areni na meču sa Fenerbahčeom.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Partizan igra protiv Fenerbahčea u beograskoj "Areni", a Jam Madar dočekan je zvižducima i psovkama prilikom izlaska na parket. Navijači mu nisu oprostili način na koji je otišao iz kluba pred početak nove sezone. On je imao ugovor i dogovorio je sa klubom da ostane, pa je onda promijenio mišljenje i njegov menadžer Miško Ražnatović poslije toga potvrdio je da ide u Tursku.

Zbog svega toga su navijači bili bijesni, očigledno je da mu to pamte i da neće zaboraviti. Vidjelo se to i po načinu na koji su ga dočekali na prvoj utakmici po povratku u Beograd, po prvi put igra protiv crno-bijelih i očekuje se da će imati veliku ulogu, jer Dimitris Itudis ne može da računa na četvoricu igrača.

O situaciji sa Madarom pričao je i Željko Obradović u intervjuu za "Nedeljnik".

"U slučaju Madara ne mogu da kažem da je sve bilo iskreno. Doletio je iz Tel Aviva da bi pričao sa mnom. Sjedili smo oko dva sata u kafiću blizu moje kuće i pričali o planovima, nije bilo govora o bilo čemu drugom osim minutaže, prilike da igra, planovima, zahvalnosti, napretku koji je ostvario. Rastali smo se, ja sam otišao na trenersku kliniku. Nije prošlo mnogo, on me zove, priča o novcu, ugovoru... Pitam ga zašto to nije spominjao kad smo pričali, on kaže da je shvatio da nije dovoljno plaćen. Neću da ulazim u to ko ga je savjetovao, ali je jasno da ga je neko savjetovao", rekao je Željko.

Pogledajte i snimak dočeka:

Pogledajte 00:14 Jam Madar zvižduci Izvor: MONDO Izvor: MONDO

BONUS VIDEO: