Nekad heroj, a sad tragičar! Madar se "zaledio" protiv Partizana, minut za zaborav! (VIDEO)

Jam Madar je na kraju bio tragičar Fenerbahčea u Areni, pošto je "nestao" u posljednjem minutu protiv bivšeg kluba Partizana.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Partizan je pobijedio Fenerbahče u drami u "Areni" (85:84), a bez ikakve sumnje može da se kaže da je tragičar turskog tima bio Jam Madar. Izraelski košarkaš, koji je prethodne dvije sezone nosio dres crno-bijelih, kao da se "zaledio" u posljednjem minutu i na neki način "pomogao" je Partizanu da napravi preokret!

Prvo mu je ispala lopta u napadu Fenerbahče, poslije čega je Smailagić zakucao za vođstvo 83:82 na 38 sekundi do kraja, ali to nije bilo sve. Nakon što je Itudis zatražio tajm-aut, odlučio je da lopta opet ide na Madara, a Izraelac je promašio šut sa poludistance. "Zadrhtala" mu je ruka u Areni u kojoj je znao Partizanu da donese i pobjedu u takvim trenucima, da bi potom bio fauliran Anđušić. Pogodio je oba penala za 85:82 na 11,7 sekundi do kraja.

Yam Madar’ın top kaybı sonrası Partizan, maçta öne geçiyor.



pic.twitter.com/ilHswhQ9j3 — Euroleague Time (@euroleague_time)November 9, 2023



Uspio je Partizan do kraja da sadrži pribranost i slavi 85:84, za razliku od "povratnika" Madara koga su i navijači izviždali na početku meča zbog načina na koji je otišao u Fenerbahče, dok su ga sa druge strane bivši saigrači dočekali uz osmijeh i pozdravili su se sa njim na parketu.

