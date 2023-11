Luda ispovijest košarkaša: Bjelica mi je rekao "Htio sam da ti ubijem cijelu porodicu"!

Nemanja Bjelica je bio bijesan na nekadašnjeg NBA košarkaša sa kojim će kasnije postati saigrač.

Izvor: Profimedia

Bivši američki košarkaš Džef Tig (35) u penziji je već dvije godine i navijače zabavlja sjajnim dogodovštinama u podkastima. Tako je u jednoj od posljednjih epizoda pričao o konfliktu koji je imao sa Nemanjom Bjelicom, prije nego što će postati saigrači u dresu Minesote.

Sve se dešavalo poslije jednog promašaja Tiga, koji je tada bio igrač Atlante, a koji se poslije toga naljutio i počeo da gura Bjelicu. Nije imao predstavu da je naletio na srpskog košarkaša koji takve stvari ne trpi, pa je Džef Tig ostao u čudu kada su njih dvojica poslije svega razgovarali u svlačionici. Amerikanac je zaboravio na čitav duel, takvih je bilo mnogo u toku utakmice, međutim ne i Bjelica koji se ozbiljno naljutio.

"Ošamario sam ga, a bio je baš ljut i rekao je da će me ubiti. Ošamario sam ga tokom igre, bio je to moj faul, izbilo je neko s**nje na terenu, ukrali su mi loptu i poludio sam. Bio mi je najbliži i udario sam ga. Čim sam ušao u svlačionicu Minesote rekao mi je da je htio da me ubije. 'Htio sam cijelu porodicu da ti ubijem, nemoj to više da radiš', rekao mi je i samo sam odgovorio: 'Začepi, je**te'. Shvatio je da je to naš način da se šalimo, poslije smo bili dobri, ali tada se baš naljutio", rekao je Tig koji je dvije sezone u Vulvsima proveo sa Bjelicom.

Poslije toga je Bjelica bio u Sakramentu, Majamiju, Golden Stejtu, Fenerbahčeu i sada u Crvenoj zvezdi, a bilo bi zanimljivo čuti da li se sjeća ove svađe sa Tigom. Amerikanac dobro pamti!