logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dejan Stanković dobija otkaz u Spartaku, ali ne zbog loših rezultata

Dejan Stanković dobija otkaz u Spartaku, ali ne zbog loših rezultata

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Iako su rezultati vrlo problematični i Spartak je u evidentnoj krizi, navodno je ponašanje Dejana Stankovića glavni razlog zašto mediji i javnost traže otkaz.

dejan stankovic dobija otkaz u spartaku Izvor: Sergei Fadeichev / Zuma Press / Profimedia

Srpski trener Dejan Stanković na korak je od otkaza u Spartaku iz Moskve i najvjerovatnije neće na klupi ovog kluba dočekati derbi sa Zenitom, zakazan za subotu. Spartak je sada već u ozbiljnoj krizi rezultata i u utorak je izgubio meč Kupa Rusije protiv Dinama iz Mahačkale na penale, dok taj meč Dejan Stanković nije smio ni da vodi s klupe zbog kazne.

S obzirom na to da se sukobio sa predstavnicima Lokomotive iz Moskve prije nekoliko dana, kažnjen je "selidbom" na tribine, a kada je njegova ekipa dala gol u posljednjim trenucima meča, otišao je sa utakmice i nije ni gledao penale.

"Sa Spartakom je sve jasno... Sve je jasno i oko igre, i oko transfera, ne bih da ih prozivam kada su na dnu. Ipak, ostaje jedno pitanje: navedite ime osobe koja je došla na ideju da se ugovor sa Dejanom Stankovićem produži do 2027. godine?", napisao je bivši fudbaler i danas stručni konsultant Vladislav Radimov na društvenim mrežama, što je bio samo još jedan u nizu pritisaka da se Stankoviću uruči otkaz.

Inače poslije četiri kola prvenstva ima samo četiri boda i uz to je i njegovo problematično ponašanje postalo glavni utisak medija u Rusiji, zamjera mu se impulsivnost i temperament, a čini se da je tu nervozu prenio i na svoje fudbalere.

Prvobitno se pisalo da će imati rok do kraja avgusta, ali možda bi mogao da bude smijenjen i pred utakmicu sa Zenitom.

Ko će ga zamijeniti?

Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia

Prema informacijama iz Rusije, Spartak već razgovara sa potencijalnim nasljednicima Dejana Stankovića. Navodno, prvi pik je još jedan srpski trener Vladimir Ivić. Već je radio u Lokomotivi i Krasnodaru, dobio je i otkaz dok je bio lider šampionata, tako da se ide ka angažovanju njega.

Alternativa je španski trener Albert Rijera koji već duže vrijeme radi u Sloveniji i sa Celjom je prošle sezone bio šampion, dok je i ove sezone napravio lijepe rezultate.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:26
Piter Olajinka, Crvena zvezda
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dejan Stanković fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC