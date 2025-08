Dejan Stanković posjetio ljekara, a njegov tim opet kiksnuo

Dejan Stanković otkrio Rusima kako se osjeća nakon što se žalio na zdravlje. Njegov Spartak ponovo nije pobijedio u Premijer ligi Rusije

Spartak iz Moskve odigrao je neriješeno protiv ekipe Akron Toljati u Samari (1:1). Poslije teškog poraza u meču protiv Baltike u prošlom kolu, tim Dejana Stankovića odigrao je dramatičnu završnicu u Samari ove nedjelje. Poveo je golom u 90+2' minutu udarcem Pabla Solarija, a konačnih 1:1 postavio je nesuđeni napadač Zvezde Artjom Dzjuba u 90+4' minutu.

Ponovo je Stankovićev tim igrao u velikom dijelu meča sa igračem manje, jer je Danil Hlučević dobio dva žuta kartona u dva minuta nadoknade prvog poluvremena.

" Ne znam u čemu je stvar... Ali ako uzmemo, na primjer, isključenje Markinjosa (na utakmici protiv Baltike), to isključenje jednostavno nije postojalo. Prvi žuti karton je dobio u situaciji u kojoj je sudija odmah trebalo da svira faul. Dobio ga je zbog prigovora. Drugi je dobio u momentu u kojem sudija nije podigao zastavicu, iako je ofsajd bio očigledan. Danas je bila drugačija situacija: oba faula su bila opravdano sankcionisana. Ne znam da li je uopšte moguće na ovom nivou dobiti dva žuta kartona u tako kratkom vremenskom periodu. Možda je to nekome normalno, ali meni nije. Na ovom nivou to je neprihvatljivo!", povisio je ton Stanković.

Rusi su ga pitali za zdravlje, s obzirom na izjavu od prošle sedmice, kada je poslije poraza izjavio da je umoran od svega i da brine za svoje zdravlje.

"Hvala vam što brinete za moje zdravlje. Razgovarao sam sa klupskim lekarom i rekao mi je da sam zdrav kao bik - mogu još 40 godina da radim ovim tempom. Zapravo, kada sam govorio o zdravlju, to je bila satira i odnosilo se na jednu konkretnu stvar. Ipak, hvala vam na brizi", kazao je Stanković.

Spartak je ušao u sezonu sa visokim ambicijama, a u uvodna tri kola osvojio je četiri boda.