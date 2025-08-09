Dejan Stanković napravio haos na ruskom derbiju (VIDEO)

Dejan Stanković se našao u velikoj svađi na meču ruske Premijer lige.

Dejan Stanković je pod velikim pritiskom u Moskvi, a sada je na derbiju između Spartaka i Lokomotive na kraju poluvremena bio jako ljut. On je nakon posljednjeg sudijskog zvižduka riješio da prigovori sudijama meča, ali se približio i klupi Lokomotive.

Na statu meča već u 18. minutu Lokomotiva je povela u derbiju koji se igra u 4. kolu ruske Premijer lige. Ipak Martins je izjednačio, a očigledno Stanković nije bio zadvoljan onim što je vidio na terenu.

Kada su vidjeli iznerviranog Dejana Stankovića fudbaleri Lokomotive su imali šta da mu dobace, pa je kod klupa oba tima nastao pravi haos. Pogledajte kako je to izgledalo:

Na startu drugog poluvremena povela je Lokomotiva golov Vorobijeva, a Lokomotiva je tako nastavila sa sjajnim igrama pošto su u prva tri meča uspjeli da upišu tri pobjede, Spartak nje dobro počeo, u prva tri meča je upisao samo četiri boda. Pogledajte još jednom incident:

