Dejan Stanković i njegov Spartak su u jako teškoj situaciju poslije ubjedljivog poraza u moskovskom derbiju.

Izvor: Grigoriy Sokolov / Sputnik / Profimedia/Arena 1 Premium/printscreen

Dejan Stanković je napravio haos na kraju prvog poluvremena moskovskog derbija sa Lokomotivom, a na kraju meča takođe nije imao čime da bude zadovoljan. Poslije mnogo drame Lokomotiva je savladala gradskog rivala sa 4:2 (1:1).

Junak pobjede Lokomotive nad velikim rivalom je mladi vezista Aleksej Batrakov koji je postigao het-trik na ovom meču. Ofanzivni vezista rođen 2005. godine "načeo" je Spartak" u 18. minutu, a zatim je Martins pogodio za 1:1 u 26. minutu. Na poluvremenu je bilo neriješeno, a Dejan Stanković je pred odmor imao sukob sa sudijom i igračima rivala. Pogledajte kako je to izgledalo:

Vidi opis Het-trik klinca razbio Dejana Stankovića i Spartak u moskovskom derbiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Arena 1 Premium/Screenshot Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Arena 1 Premium/Screenshot Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Arena 1 Premium/Screenshot Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Arena 1 Premium/Screenshot Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Arena 1 Premium/Screenshot Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Arena 1 Premium/Screenshot Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Arena 1 Premium/Screenshot Br. slika: 7 7 / 7

Drugo poluvrijeme je počelo golom Vorobijeva za 2:1 u 49. minutu, a kada je arbitar dosudio penal za Spartak u 78. minutu djelovalo je da poslije gola Barka crveno-bijeli imaju šansu za povratak.

Ipak samo minut kasnije, bukvalno u narednom napadu Batrakov je dao svoj drugi gol, a pobjedu je ovjerio trećim u 86. minutu. Nakon svega Spartak ostaje pri dnu tabele sa samo četiri boda, a Lokomotiva je sa 12 bodova ubjedljivo prva.

(MONDO)

BONUS VIDEO: