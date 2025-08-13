Sve o dvomeču sezone Crvene zvezde: Ulog Liga šampiona i 18,6 miliona evra, a protivnik klub ruskog bogataša

Crveno-bijeli igraće dvomeč odluke protiv Pafosa.

FK Crvena zvezda ponovo je u predvorju Lige šampiona, u kojem će pokušati da se peti put plasira u elitu, a četvrti pod vođstvom Vladana Milojevića. Rival prvaku Srbije biće kiparski Pafos, koji je u 3. kolu eliminisao Dinamo Kijev i zakazao najvažniji dvomeč u svojoj istoriji, započetoj u junu 2014. godine.

Prva utakmica biće odigrana u Beogradu narednog utorka 19. avgusta u 21 čas, a revanš je zakazan za utorak, 26. avgusta na Kipru, takođe od 21 čas.

Ulog u tom dvomeču je prije svega mjesto u eliti, među najboljim timovima na svijetu, a uz to i ogromna finansijska nagrada od čak 18,62 miliona evra, koliko će dobiti svih 36 klubova učesnika Lige šampiona. Podsjetimo, plasman u plej-of za plasman u Ligu šampiona obezbijedio je Zvezdi više od četiri miliona evra, ali bi ulaskom u ligašku fazu ta nagrada bila više nego učetvorostručena.

Crvena zvezda će u 180 minuta odluke imati pred sobom tim koji je protiv Dinamo Kijeva pokazao veliki kvalitet i na čijem je čelu ruski bogataš Sergej Lomakin, koji će uskoro preuzeti FK Loznica u Prvoj ligi Srbije. Trener crveno-bijelih Vladan Milojević radio je na Kipru i odlično je upoznat sa kvalitetom narednog protivnika, o čemu je govorio poslije meča protiv Leha.

"Tanković, Oršić, Šunjić, navijači Zvezde pamte i Bruna"

Trener Crvene zvezde predstavio je kvalitete Kiprana nabrojavši nekoliko lidera tima koji vodi Španac Huan Markos Karsedo.

"Poznajem Pafos jako dobro. Ekipa su sa izuzetnim igračima, dobro skautirana. Ništa ne rade 'ad hoc'. Nije slučajno što su uzeli Kup, pa prvenstvo Kipra. Svake godine dižu letvicu. Nije lako kiparsko prvenstvo, pored ekipa koje su članovi Big 5 ili Big 6, ako uzmemo tu i AEL iz Limasola. Zajedno sa Arisom iz Limasola napravili su u posljednje dvije-tri godine novu energiju, donijeli nešto novo. Stabilan su klub počev od finansijera i finansiranja, sa fenomenalnom bazom, ulaganjem, koliko imam informacija žele da naprave novi stadion, o svom trošku. Izuzetno su teška i dobra ekipa".

"Od (Muamera) Tankovića, koga sam trenirao u AEK-u, strašnog igrača, tu je i reprezentativac Hrvatske, (Mislav) Oršić. Tu je (Ivan) Šunjić, (David) Goldar, (Vlad) Dragomir... Bruno Felipe, koga se navijači Zvezde sjećaju jer je igrao za Šerif iz Tiraspolja. Anderson Silva je takođe špic. Imaju jako dobru ekipu i jako je bitno to da su izuzetno brzi i dobro selektirani. Nije slučajno što se nalaze u plej-ofu", naglasio je Milojević.

Pafos se plasirao u plej-of eliminisavši Makabi Tel Aviva srpskog stručnjaka Žarka Lazetića (1:1, 1:0) u 2. kolu i potom protiv Dinamo Kijeva na ubjedljiviji način (1:0, 3:0).

2 Zvezdine glavobolje, možda ih bude još?

Pri praktično "ovjerenom" plasmanu u plej-of, iskusni fudbaleri Crvene zvezde Rodrigao (29) i kapiten Rade Krunić (31) odmogli su sebi i saigračima dobivši veoma jeftino kartone. Rodrigao je isključen direktnim crvenim kartonom, a Krunić je dobio "parni" žuti karton pri ukupnom skoru 4-1 za srpski tim u dvomeču.

Povrh toga, Zvezda već ima probleme sa povredama Mirka Ivanića, koji je formalnosti radi sjedio na klupi, ali nije bio u stanju da igra, kao i tandem Marko Arnautović - Nemanja Radonjić. Njih dvojica nisu ili ni u protokolu, već je Radonjić pratio meč sa tribina, među Delijama.

"Mislim da bi Mića Ivanić trebalo da bude spreman, to ne mogu da vam kažem sa sigurnošću. Medicinski tim uradiće sve da ih oporavimo. Vidjećemo ko će od njih moći i biti sposoban za ovako dinamičnu utakmicu, odnosno koliko će minuta moći da izdrži. Ovo je viši nivo i morate biti jako dobro fizički pripremljeni da biste mogli da iznesete utakmicu", kazao je Milojević.

Nema odlaganja Superlige Srbije prije Pafosa

Crvena zvezda je ulaskom u plej-of za plasman u Ligu šampiona stekla pravo da odloži još jedan meč Superlige zbog evro-kvalifikacija, ali je odbila da to učini. To znači da će ekipa Vladana Milojevića u petak, 15. avgusta igrati protiv Mladosti u Lučanima od 20 časova, a i između mečeva protiv Pafosa dočekaće Čukarički na "Marakani", u petak ili subotu naredne nedjelje. Nakon toga otputovaće na Kipar, na utakmicu odluke, poslije koje će se znati da li će provesti jesen u Ligi šampiona treću godinu u nizu ili će u Ligu Evrope.

