Ljepoticu doveo na stadion, sina nije ni pozvao: Mats Humels zbog Nikole napravio skandal u Njemačkoj

Bivša žena Matsa Humelsa tvrdi da ona i njihov sin nisu pozvani na oproštaj legendarnog defanzivca, dok je na tribinama bila samo njegova nova djevojka, ljepotica Nikola Kavanis.

Legendarni njemački fudbaler Mats Humels (36) završio je profesionalnu karijeru na kraju prethodne sezone, a zatim se vratio u Dortmund i kao kapiten odigrao prvih 18 minuta pripremnog meča protiv Juventusa. Bio je to specifičan način da se oprosti od kluba u kojem je proveo važan dio karijere, ali... Mats na oproštaj od fudbala nije pozvao čak ni svog sina!

Podršku sa tribina davala mu je njegova deceniju mlađa devojka Nikola Kavanis, poznati njemački model, a upravo bi ona mogla da bude razlog za Matsov prekid kontakta sa članovima porodice. Sin Ludvig (7) i bivša supruga Keti nisu biili upoznati sa oproštajnom utakmicom Matsa Humelsa u dresu Borusije, već su za to saznali dok su prelistavali dnevne novine.

"Neko je ukrao moje novine i pročitao o tatinom oproštaju. Tako da on zna kako je bilo", napisala je Keti Humels i kasnije pojasnila:

"Da razjasnim: Ne propuštamo namjerno posljednju utakmicu Matsa Humelsa. Dala sam sinu dodatne novine da može sve da pročita. Razlog zašto nismo tamo jednostavan: nismo bili pozvani, niti smo znali za to.Sada ponovo uživamo u našem divnom odmoru sa porodicom. Zbogom Ausenrist 15. Čestitam ti na izuzetnoj karijeri".

Jedna od najljepših nemačkih manekenki već godina je dobro poznata ljubiteljima sporta. Nikola Kavanis obožava Bajern iz Minhena, a pored fudbalske prati i košarkašku sekciju tog kluba. Kada se ona pojavi na Evroligi, dešavanja na parketu padaju u drugi plan, a navijači po hali pogledom "love" jednu od najljepših Njemica. Pogledajte kako izgleda:

Nikola Kavanis je gledala i jedan meč minhenskog kluba protiv Partizana, kada je privukla mnogo pažnje i javnosti u Srbiji. To nije nikakvo iznenađenje, jer ona blista kada god se pojavi u javnosti - veoma sličnu situaciju imali smo nedavno na dodjeli Zlatne lopte, kada je u društvu Matsa Humelsa posjetila taj događaj.

Mats Humels u karijeri nije bio blizu da osvoji najprestižnije individualno priznanje, ali bi utjeha mogla da mu bude to što je osvojio ljepoticu kakva je Nikola Kavanis.

Nikola Kavanis je osvojila njemačkog fudbalera godinu dana nakon što je propao njegov brak. Mats i Keti Humels zvanično su se razveli 2022. godine, nakon sedam godina braka. Istina, njihov odnos bio je turbulentan i mnogo prije toga, pa su mediji često pisali o avanturama nemačkog fudbala. Navodno, on je u jednom trenutku varao Keti sa čak dvije djevojke!

Prije nešto više od tri godine, nemački mediji su naširoko pisali o Humelsovim vanbračnim avanturama. Nekadašnji njemački fudbaler, višestruki šampion Bundeslige i svjetski prvak sa reprezentacijom optužen je da je u jednom trenutku imao dvije ljubavnice. Prva od njih je njemačka stonoteniserka Lisa Straube, koja je čak 12 godina mlađa od fudbalera. Mediji su nju označili kao razlog za razvod Matsa Humelsa prije nego što je pokrenuta brakorazvodna parnica. Ovako izgleda Lisa Straube:

Ubrzo se priča zakomplikovala, jer je pobjednica takmičenja za top modele u Nemačkoj, atrkativna Selin Betman, počela da kači zajedničke fotografije sa Humelsom. Preko nje su u javnost stigle i poruke Matsa Humelsa da je slobodan, a navodno je Selin neke od njih proslijedila tada još aktuelnoj supruzi fudbalera. Ovako izgleda Selin Betman:

