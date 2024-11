Prehlade i povrede muče Romu, ali mjesta za Humelsa i dalje nema: Odluka je "tehničke prirode"

Iskusni Nijemac redove "vučice" pojačao je početkom septembra, a od tada je na terenu proveo samo 23 minuta.

Izvor: Raffaele Conti/IPA Sport / ipa-a / imago sportfotodienst / Profimedia

Roma od 18.45 gostuje u Belgiji ekipi Sent Žiloa u okviru 4. kola Lige Evrope, a ni na ovom meču među starterima neće biti Matsa Humelsa.

Iskusni njemački defanzivac redove "vučice" pojačao je početkom septembra, a s obzirom na to da nije prošao pripreme sa ostatkom ekipe, tadašnji trener Danijele de Rosi isticao je da "nije još trenutak" da Humels dobije priliku. U međuvremenu je De Rosi otišao, na njegovo mjesto stigao je Ivan Jurić, međutim po pitanju Humelsa stvari se nisu promijenile.

Fudbaler koji je početkom juna igrao finale Lige šampiona, u kojem je njegov tadašnji klub Borusija Dortmund poražena od Real Madrida 0:2, imao je košmaran debi za Romu. U debaklu protiv Fiorentine na terenu je proveo 23 minuta, što mu je jedini nastup do sada u dresu "vučice", a nekoliko minuta nakon što je ušao na teren postigao je autogol.

Jurić je sada komentarisao Humelsovo neigranja, objašnjavajući zašto i dalje ne pruža priliku 35-godišnjem fudbaleru, uprkos svim problemima sa kojima se suočava u odbrani. Neće Roma u Belgiji biti u najjačem sastavu. Jurić je odlučio da odmori Paula Dibalu, Artema Dovbika i Matijasa Sulea pred susret u Seriji A protiv Bolonje.

"Znamo da Paulu treba vremena za odmor, dok je Dovbik imao simptome gripa posljednjih dana. Moramo da slavimo, potrebna nam je pozitivnost, tako da je ovo tim koji nam daje najbolju šansu da to ostvarimo."

Uprkos odsustvu Evana Ndike zbog simptoma gripa, kao i povrijeđenih Marija Ermosa i Aleksisa Salemakersa, Roma i dalje ne daje Humelsu priliku da prvi put zaigra od početka za klub.

"To je tehnička odluka. Uvijek razmišljam o tome da postavim tim sa najboljim šansama za pobjedu. To je tehnička odluka za večeras", ponovio je Jurić, koji se večeras odlučio za postavu sa tri štopera - Anhelinjo, Kristante, Manćini, od čega čak dvojici to nije prirodna pozicija?!

(MONDO)