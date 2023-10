Obradović progovorio o Mirotiću: "Dobio je poziv iz politike i crkve"

Željko Obradović otkrio je sve detalje oko prelaska Nikole Mirotića i dogovora sa Partizanom.

Izvor: MN Press/ATA Images/Dušan Milenković

Nikola Mirotić bio je već viđen u Partizanu. Sve je bilo dogovoreno, čekale su se samo formalnosti. Onda je došlo do preokreta, odustao je od dolaska u Beograd i oglasio se na društvenim mrežama. Šta se sve tu dogodilo? Progovorio je o tome Željko Obradović u velikom intervju za "Nedeljnik".

Iskusni stručnjak otkrio je sve detalje razgovora sa njim. "Ispričaću vam sve što ja znam o tome. Poslije nekoliko razgovora sa Nikolom koje smo imali i ja i uprava kluba, pozvao me je i rekao da sigurno dolazi u Partizan. Ostalo je da se razriješe papirološke stvari između njega i Barselone i ta čitava zavrzlama. Međutim, mi smo za sve to vrijeme nastavili da komuniciramo. On je izuzetno vaspitan momak i svi ti razgovori bili su prijatni, sve je teklo kako treba, razgovarali smo o procesu sastavljanja tima, o igračima koje dovodimo, planovima, zanimao se za svaki detalj", počeo je Željko.

Sve se naglo promijenilo.

"Poslije dvije nedjelje takvih razgovora pozvao me je i rekao da ne može da dođe. Kad sam ga pitao zašto, rekao mi je da su u pitanju pritisci. Objasnio sam mu da smo svi mi pod pritiskom, da je to dio posla i vrijeđanje i očekivanja i prijetnje, ali da niko nije trpio neke posljedice od tog pritiska i da on sa tim može da se nosi. Tada mi je rekao da je dobio nekoliko poziva i da je prinuđen da odustane. Reći ću vam tačno kako je Mirotić meni rekao. Nije izgovorio nijedno ime, ali mi je rekao da je dobio pozive 'iz politke' i 'iz crkve'."

Na pitanje o tome ko ga je zvao srpski stručnjak nije pričao o imenima.

"Nije otkrio nijedno ime, ali mi je rekao da su u pitanju ljudi iz politike i crkve, može to i da potvrdi. Naravno da nas je poremetilo to što nije došao, jer smo dvije nedjelje mislili da imamo gotov posao i razmišljali smo da uklapamo i sljedeća pojačanja. Kada je propalo, morali smo da se preorijentišemo. Ipak, želim da istaknem da ne želim da okrivim NIkolu za bilo šta. Imao sam potrebu da kažem navijačima Partizana sve što se dogodilo i da im uputim molbu da sve igrače dočekaju aplauzima i da im pokažu da ih poštuju i da tako dokažu svoju veličinu, to je moja iskrena molba", zaključio je Obradović.