LEDEJ POMENUO MIROTIĆA, ZVEZDU I FAKUNDA! "Nisam ja vjerovao ni u Kampaca!"

Zek Ledej je prokomentarisao Nikolu Mirotića, odnosno njegov nedolazak u redove Partizana tokom ljeta.

Izvor: MN PRESS

Partizan je tokom većeg dijela leta čekao Nikolu Mirotića, a kada je nekadašnji reprezentativac Španije izabrao da potpiše za Olimpiju iz Milana, u reketu je nastao problem! Od klasičnih četvorki Željko Obradović može da računa samo na iskusnog američkog košarkaša Zeka Ledeja, koji je prilikom gostovanja u jednom podkastu govorio o tome kako bi izgledala saradnja bivšeg igrača Barselone i njega.

Mnogobrojni ljubitelji košarke smatrali su da će tandem Ledej - Mirotić biti jedan od najboljih u Evropi zbog neobičnog stila košarke koji preferiraju. Iako obojica mogu da igraju u reketu i bore se protiv najviših igrača Evrolige, Zek i Nikola su sposobni da sami sebi iskreiraju probleme, pa i da pogode sa distance kada rivala izvuku na spoljne pozicije.

Tokom podkasta Ledej je pričao i o pleju koji će pojačati crno-bijele, dok je Erik Mekolum govorio o najboljem rješenju na centarskoj poziciji. Takođe, Zek Ledej je dobio pitanje i o ponudi Crvene zvezde, ali je najvećeg rivala pomenuo i kada je bilo govora o transferu Fakunda Kampaca iz NBA u evropsku košarku.

"Ne vjerujem ni u šta dok se zaista ne dogodi. Kada je bilo priča da će Kampaco doći u Zvezdu, nisam mogao da vjerujem u to, pa je došao. Moji prijatelji prate stanje u evropskoj košarci, pitaju me hoće li doći ovaj ili onaj igrač. Moja igra je takva da mogu da igram sa bilo kim, nisam sebičan u smislu da želim ovo ili ono. Svaki igrač ima svoj ego, čak i oni koji nisu takvi, žele određene stvari", rekao je Zek Ledej i dodao: "Bilo bi zanimljivo da smo Nikola i ja bili zajedno u timu, širili bismo teren u reketu, čak i da je jedan od nas bio na poziciji krila. Mnogo igrača može da igra na mnogo različitih pozicija, tako najbolji timovi rade. Želim mu sreću u Milanu, vidjećemo koga ćemo mi dovesti. Bilo bi zanimljivo stvarno da smo bili zajedno u timu. Teško mi je da ispratim sve glasine, nije kao u NBA kad Vojnarovski nešto napiše, znate da se to dešava sigurno. Prvi put sam ove godine slušao takve glasine, još u martu se pričalo da je neko dogovorio nešto. Trudim se da ne pratim to, dok se ne dogodi, sve najbolje svima."

Podsjećamo, Mirotićeva odluka da potpiše za Olimpiju - nakon što je na Instagramu saopštio da ne dolazi u Srbiju - izazvala je brojne reakcije. Partizan se oglasio saopštenjem, predsjednik kluba Ostoja Mijailović imao je svoje viđenje situacije, a sportski direktor Zoran Savić istakao je neobičnu poruku.