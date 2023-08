DA LI JE ZVEZDA ZVALA LEDEJA? Amerikanac otkrio zašto je ostao u Partizanu i spomenuo platu

Zek Ledej pričao je između ostalog i o priči da ga je zvala Crvena zvezda i zašto je ostao u Partizanu.

Izvor: Printscreen/YouTube/UrbonasPodcast

Zek Ledej (29) odlučio je da ostane u Partizanu. Imao je i neke druge ponude na stolu, zvali su ga evroligaški klubovi, bilo je spekulacija da je među njima bila i Crvena zvezda. Da li je to tačno, zašto je izabrao da ostane u redovima crno-bijelih i šta se sve dešavalo iza kulisa? Otkrio je upravo američki košarkaš.

Kada mu je istekao ugovor ponude su počele da stižu, krilni centri i centri su posebno traženi na trenutnom tržištu..." Bila je posebna potreba za igrače u reketu, imate odlične trenere koji vas zovu, telefoni zvone. To je poseban svijet, znalo se šta ja donosim na terenu i to su mnogi timovi primijetili. Glavna stvar je bila da budem na najboljem mjestu i tamo gdje želim da napredujem i da pobjeđujem. Svi znate da ne volim da pričam o sebi, ono što radim na terenu se ne vidi u statistici, htio sam da budem tamo gdje mogu da budem svoj. Ne tražim te neke druge stvari, osoba sam koja voli da dođe i da odradi posao. Kada sam pričao sa trenerima, razgovarao sam sa porodicom i shvatio da je najbolje da porodužim ugovor, neke stvari morali smo da sredimo i potpisao sam", rekao je Ledej u "Urbonas podkastu".

Nije se složio sa konstatacijom novinara "da je prihvatio manje novca da ostane, u odnosu na to šta su mu drugi timovi nudili"."Ne bih se složio sa tim, detalji ugovora su specifični. Generalno, način na koji smo napravili strukturu svega, to je najbolje za sve, da pobjeđujemo, da nastavimo dalje i da se dobro osjećamo. Ne bih da kažem da sam prihvatio manje novca u odnosu na druge ponude. Imamo dobro jezgro tima, ludo je što smo Kevin i ja toliko dugo saigrači, već pet godina. Idemo dalje."

Uslijedilo je pitanje koje mnoge najviše zanima - da li ga je zvala Crvena zvezda? "Ne bih to da vam kažem... Ne bih da ulazim u to. Imao sam zanimljiv period na tržištu, bilo je interesa sa raznih mjesta. Bilo je zabavno. Blagosloven sam što sam mogao da prođem kroz sve ovo. Priča koju imam, nije idealna. Da dođem do ovog mjesta, da zaradim sve ovo, to je blagoslov zbog svog rada koji sam uložio."

Potvrda da on ostaje pojavila se nekoliko dana poslije odluke Kevina Pantera da produži ugovor. "Kada je Kevin ostao, to je bila velika vijest, znao sam šta se dešava, on mi je među najboljim prijateljima. Imalo je uticaja kada sam pregovarao i kada sam razmatrao ponude i razne stvari. Znao sam da je on tu, stvorili smo određenu kulturu, kada smo došli, sve je bilo novo, nije bilo popularno. Izgradili smo određenu kulturu. Bili smo najmlađi tim u Evropi godinu dana prije toga i trudili se da damo sve od sebe na terenu. Izgradili smo nešto novo. Matijas Lesor je došao, Dante Egzum, Džejms Naneli... Kad smo čuli da je Panter potpisao baš mi je bilo drago što je nagrađen za sve, zaradio je i dobio je ono što je želio. Došli smo u klub kada je bio skoro na dnu, izgradili smo nešto zajedno", zaključio je Ledej.