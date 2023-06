Ledej odbio ponudu Partizana, traži DUPLO VEĆU PLATU! Traže ga evroligaši - dva kluba su u igri!

Zek Ledej odbio je ponudu Partizana oko produžetka saradnje.

Zek Ledej (29) po svemu sudeći neće nositi dres Partizana naredne sezone. Srpski tim ponudio mu je produžetak saradnje, ali je on to odbio. Prema informacijama "Sport kluba" on je tražio duplo jači ugovor nego što je imao, odnosno oko 1,2 miliona po sezoni, što je suma koju crno-bijeli nisu mogli da mu obezbijede.