NOVI OBRT! Amerikanac ipak ostaje u Partizanu! Panter pokrenuo lavinu - i on produžuje ugovor!

Zek Ledej bi mogao da produži ugovor sa Partizanom.

Zek Ledej mogao bi da ostane u Partizanu! Poslije Kevina Panter i on je blizu produžetka ugovora sa crno-bijelima piše specijalizovani košarkaški portal "BasketNews". Prema njihovim informacijama nastavak saradnje je veoma blizu...

Za američkog košarkaša veliko interesovanje pokazali su mnogi evroligaški klubovi, navodno su ga kontaktirali Panatinaikos, Makabi Tel Aviv i Barselona, ali izgleda da na kraju do odlaska neće doći. Njemu je istekao ugovor sa crno-bijelima, slobodan je u izboru nove sredine, navodno je tražio 1,2 miliiona evra, ali izgleda da su se stvari od tada promijenile.

Ledej je prethodne sezone u Evroligi prosječno bilježio 10,7 poena (54,3 odsto za tri), uz 4,6 skokova i prosječan indeks korisnosti 12,6. Bio je jedan od najzaslužnijih za osvajanje titule u ABA Ligi pošto je u finalnoj seriji sa Zvezdom prosječno bilježio 13,8 poena, uz 55 odsto šuta za tri poena.

Podsjetimo, nešto slično dogodilo se kada su Kevin i Zek potpisivali prve ugovore sa Partizanom. Panter je prvi došao iz Armanija, nedugo poslije toga isto je učinio i Ledej. "Neću da lažem, mislim da je Zek došao kada je vidio da sam ja potpisao i da mu je to olakšalo. Vidio je da sam tu i to mu je pomoglo. Bio sam mnogo srećan što je on tu, lepo je što opet igramo zajedno", rekao je Panter za MONDO u jednom od ranijih intervjua.

