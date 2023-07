Partizan je najbliži Mirotiću, a ovaj čovjek je razlog: Stvorio Nikolu, igrao sa Željkom, a jedan detalj je presudan!

Iskusni košarkaš može da bira destinaciju za narednu sezonu, a u porodici će vjerovatno biti "pritisaka" gdje da ode.

Širom Evrope je potjera za Nikolom Mirotićem, brojni klubovi koji učestvuju u Evroligi željeli bi da obezbijede potpis nekadašnjeg reprezentativca Španije. Crvena zvezda je dostavila zvaničnu ponudu oko koje je "pregovarao" i monah sa Ostroga, Olimpijakos je spremio cijelih 6.000.000 evra, a potpisivanju ugovora nada se i Partizan koji ima jak adut u rukavu - čovjeka koji je košarkaški stvorio Mirotića!

Španski košarkaš porijeklom iz Crne Gore nikada nije krio da je za njegov košarkaški razvoj najzaslužniji Jadran Vujačić, koji je svojevremeno u dva mandata nosio crno-bijeli dres. Jadran je član Partizana bio između 1977. i 1980. godine, a zatim i u sezoni 1988/89, kada je bio saigrač Željku Obradoviću. Kasnije se otisnuo u trenerske vode, što je i sam Nikola isticao. "Hvala mom ličnom treneru Jadranu Vujačiću, gurao me je da dođem do ovog nivoa, on je vjerovao u mene mnogo više nego što sam ja sam u sebe", rekao je svojevremeno Mirotić.

Vujačić je trenirao Mirotića u svom klubu u Podgorici, a Nikola je nakon igranja za Džoker napravio ozbiljnu karijeru. Uslijedio je Real Madrid, Čikago Bulsi, Nju Orleans Pelikansi, Milvoki Baksi i Barselona, sa kojom ovih dana raskida ugovor kako bi sebi našao novi posao za narednu sezonu. U međuvremenu, Nikola Mirotić nije mogao da zaboravi košarkaške početke i Jadrana Vujačića. A i kako bi, kad su u međuvremenu postali rod.

Jedan od najboljih igrača u Evropi trenutno oženio je ćerku Jadrana Vujačića, nekadašnjeg igrača Partizana, pa bi i to mogao da bude presudan adut crno-bijelih u pregovorima koji ovih dana zanimaju čitav kontinent. Ako bude poslušao tasta, Mirotić će kod Željka Obradovića, u tim koji može da napadne i evropsku titulu naredne sezone!

