Igrači dolaze i odlaze iz Partizana, ali jedan čovjek ne smije! Željkov pomoćnik se oglasio: "Panter, Lesor, Egzum..."

Đozep Maria Iskerdo, pomoćnik Željka Obradovića, pričao je o situaciji u Partizanu, prelaznom roku, sezoni...

Igrači mogu da dođu i odu iz Partizana, ali Željko Obradović ne. On je ključ. To je poruka koju je imao pomoćnik trofejnog srpskog stručnjaka Đozep Marija Iskerdo. Bez obzira na sve promjene unutar tima i transfere koji se dešavaju, španski trener je uvjeren da će crno-bijeli i sljedeće sezone biti konkurentni ko god da bude na parketu.

Promjene su već počele, krenulo je odlaskom Matijasa Lesora u Panatinaikos, pa je onda sve promijenila odluka Kevina Pantera da produži ugovor.

"Kada pobjeđujete dobra stvar je što ste svi srećni i uživate. Loša je što to podiže vrijednost igrača i stižu ponude mnogih timova koje je teško izjednačiti. Rano je za donošenje ocjena, ali sam uvijek govorio da onaj ko ne može da fali je Željko. Igrači dolaze, odlaze, ali ako Obradović fali, onda je to problem", rekao je Iskerdo za "Mundo deportivo".

Rad sa Željkom podiže kvalitet igrača podvlači Đozep.

"Mnogi žele da rade sa Željkom. Evo, da uzmemo primjer Matijasa Lesora. Godinama je mijenjao timove, nije mogao da se zadrži nigdje. Došao je u Partizan i postao najbolji skakač u Evroligi. Dante Egzum je bio dobar i u Barseloni, ali je kod nas pronašao neki viši nivo. Isto mislim i za mlade igrače poput Smailagića, Madara, Trifunovića. Drago mi je naravno zbog svih i onih koji će karijeru nastaviti negdje drugdje, mada mi je u isto vrijeme krivo što će otići. Ključ je ipak Željko Obradović."

Kapiten crno-bijelih bio je "već viđen" u Barseloni, pa je došlo do zaokreta. Potpisao je dvogodišnji ugovor sa klubom.

"Panter je 'ubica'. Prvo je to čovjek koji je veliki radnik, dolazi sat vremena ranije na trening, šutira, vježba. Poslije treninga ostaje da vježba slobodna bacanja ili neki određen šut. Pravi je lider i odličan saigrač."

Lesor je otišao, Ledej ima ponude, kao i neki drugi igrači.

"Biće teško bez nekih igrača, slažem se. Međutim, da sam ja igrač ne bih imao nikakvu dilemu oko dolaska u Partizan. Tačno je da neki timovi mogu da ponude više novca nego što može Partizan, ali teško da će negdje da bude ljepše kao ovdje. Ako izabereš Partizan, dobijaš najboljeg. Jednostavno je, moraš da slušaš Željka. Ima onih koji ga razumiju i oni koji ga ne razumiju. Kada ti trener na sastancima 300 puta pokaže nešto, objasni, ako mu vjeruješ, postaćeš bolji. To je proces i ništa se ne dešava preko noći. Mnogi igrači koji su otišli u NBA trenirali su sa njim. On je i dalje ambiciozan, uživa u svom poslu, ima isti pristup i prvom treningu i posljednjoj utakmici u sezoni. Živi za to i uživa."

Analizirao je dešavanja tokom sezone. "Bila je ovo duga sezona, posebno zbog svega što se dogodilo i u plej-of seriji sa Realom. Počeli smo sezonu sa skorom 4-9 u Evroligii, pa smo u decembru pobijedili Efes i na kraju stigli do šestog mjesta. Prva pozicija u ABA ligi značila je prednost domaćeg terena što nam je na kraju donijelo titulu. Kada je došla ta finalna serija, znalo se da će neko iz Badalone da osvoji, pošto je Karles Marko pomoćnik Duška Ivanovića."

Okršaj sa Realom u četvrtfinalu Evrolige ne može da prežali, posebno zbog tuče koja se dogodila na kraju drugog meča koja je kasnije prouzrokovala suspenzije.

"Moje mišljenje je da bismo dobili Real sa 3:0 u seriji da se nije dogodilo to što se dogodilo u završnici drugog meča. Taj treći meč smo izgubili u Beogradu, ali je ta utakmica odigrana u teškim okolnostima, jer se dogodila pucnjava u jednoj školi i mnogo djece je preminulo. Cijela zemlja je bila u šoku, kao i svi mi"

Dueli sa Madriđanima ostavili su veliki trag na cijeli tim.

"Bili smo baš blizu, jedan od ključeva te serije bio je što smo Smailagića stavili na poziciju pet. U tom četvrtom meču smo to mogli samo 12 minuta, jer je imao problem sa ličnim greškama, što je Tavaresu omogućilo da igra komfornije. Bilo nam je teško da se oporavimo od tog poraza, izgubili smo od Studentskog centra kod kuće, malo je nedostajalo da izgubimo seriju u Crnoj Gori, pa je sa Cedevitom igrana 'majstorica'. Mnogo nas je pogodila ta serija sa Realom..."

Titula u ABA ligi osvojena je u "majstorici" pred punom Arenom. "Finale ABA lige bilo je isto kao prošle godine, dobijeni su mečevi kod kuće, navijači su nas nosili do trijumfa. Ambijent je bio nevjerovatan, ono što sam vidio u petoj utakmici, to nikada nisam doživio. Imali smo +20 na poluvremenu, pa je Zvezda spustila na -4, Nedović je imao slobodno bacanje. Publika nije prestajala da pjeva, uz sve to ništa nije upalo na teren, nije bilo nijednog incidenta."

Za kraj je još jednom pohvalio publiku. "Znate kako, navijači mogu da vam oproste i poraz ako se borite. Mi smo u Partizanu imali jednu ujedinjenu grupu, sjajnu svlačionicu i sve to se vidjelo i na terenu. Navijači su nas ispratili ovacijama, tako je bilo i kada smo gubili mečeve. Tamo je košarka kraljevski sport, sjećam se kada sam bio mlađi pratio sam zvijezde jugoslovenske košarke, Kićanovića, Dalipagića, Slavnića, sada te ljude viđam u dvoranama, restoranima. Nedavno sam pričao sa Bodirogom, Lonačarom, Danilovićem.. Baš sam uživao ove godine", zaključio je Iskerdo.

