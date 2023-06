"KAPITENU, DANAS SI POSTAO BESMRTAN!" Prva poruka Pantera nakon što je potpisao za Partizan: Odmah najavio trofeje!

Kevin Panter se oglasio nakon što je produžio ugovor sa Partizanom.

Američki košarkaš Kevin Panter produžio je danas ugovor sa Partizanom na još dvije godine, što je veliko iznenađenje ako se uzmu najave od prethodnih dana. Činilo se da je sve gotovo oko njegovog prelaska u Barselonu, koja mu je nudila čak šest miliona dolara, da bi na kraju došlo do velikog obrta koji je oduševio navijače crno-bijelih.

U jutarnjim časovima Partizan je potvrdio da će i u naredne dvije sezone Kevin Panter biti kapiten kluba, a nakon što su navijači crno-bijelih poslali stotine poruka Amerikancu - oglasio se i on. Kao što smo i navikli od njega, kratka i jasna poruka u "slengu", a koja možda mnogim navijačima i nije razumljiva. "Run it back two more times...", napisao je Panter što bi u slobodnom prevodu moglo da se protumači kao "Hajde još dva puta isto da ponovimo".

Kevin Panter je u Partizan došao u ljeto 2021. godine i nije dugo trebalo da postane miljenik navijača, bez obzira što je prethodno bio član rivalske Crvene zvezde, doduše tek nekoliko mjeseci. U drugoj sezoni kod Željka Obradovića je posebno "eksplodirao" i malo je failo da sa crno-bijelima ode na fajnal-for Evrolige, ali je zato klubu donio prvi pehar ABA lige poslije decenije.

Poslije njegovog oglašavanja, nižu se poruke navijača Partizana koji su oduševljeni njegovim netipičnim potezom pošto nismo navikli da najbolji igrači "vječitih" ostaju u klubovima kada stignu ponude iz inostranstva, čime ih je kupio za sva vremena. "Ovim potezom postao si besmrtan za navijače Partizana", "Apsolutna legenda", "Danas si postao besmrtan", "Sljedeće godine osvajamo Evroligu", "Jedan je Kevin kapiten" i tako dalje glase poruke navijača.

