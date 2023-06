Upoznajte malo bolje košarkaša Partizana Kevina Pantera o kome se najviše priča prethodna 24 sata i navodno se govori o njegovom odlasku u Barselonu.

Ako ne dođe do obrta u posljednji čas, Kevin Panter će postati novi košarkaš Barselone. Nadali su se navijači Partizana da će kapiten ostati i treću sezonu zaredom, međutim ponude kojima ga obasipaju prethodnih dana evropski velikani bile su isuviše dobre da bi odolio. Spominjao se veliki novac koji mu nude Real Madrid i Panatinakos, stidljivo se provlačio kroz medije i bogati Monako, ali je na kraju ponuda Barselone bila ta na koju Panter nije mogao da ostane imun.

Nezvanično, Panter će dobiti oko šest miliona evra za dvije sezone u Barseloni, a iako se još čeka da se Amerikanac oglasi na Instagramu i otkrije gdje će igrati sljedeće sezone - neko je već "čačkao" po njegovoj Wiki stranici i već promijenio da je novi član katalonskog kluba.

SANJAO JE NBA, A PARTIZAN MU BIO I VIŠE OD TOGA: Cijela Evropa bruji o Kevinu Panteru i ugovoru koji je dobio

Tridesetogodišnji košarkaš iz Bronksa je sanjao da će zaigrati u NBA, međutim izgleda da taj poziv ipak neće stići, pa se zadovoljio jednim od najboljih ugovora u Evroligi. Do tog koraka išao je vrlo strpljivo i polako je gradio svoje ime na starom kontinentu i tokom prethodne sezone etablirao se kao jedan od najboljih "napadača", posebno opasan po koš rivala kada se "lomi" utakmica. Zbog ove crte željeli su ga svi bogatiji klubovi u Evropi, a Partizan je dobro znao da će teško moći da parira daleko boljim finansijskim ponudama.

Panter je inače u srednjoj školi prvo igrao za Salesijan (privatna škola u Njujorku), da bi se potom preselio u Sjevernu Karolinu. Igrao je dvije godine na koledžu Stejt Fer iz Misurija, pa još dvije u Tenesiju, međutim na draftu 2016. godine niko ga nije izabrao i tako je morao "okolnim putem" da traži svoje mjesto na košarkaškom nebu.

Igrao je ljetnu ligu sa Minesotom 2016. godine i to sa igračima poput Tajusa Džounsa, Krisa Dana ili Adrijana Pejna, međutim nije uspio da ubijedi "vukove" da zaslužuje ugovor. Dvosmjerni nije htio ni da čuje, dok je imao problem i sa stopalom koji ga je usporio...

"Bio sam u kampu Minesote prije odlaska u Olimpijakos. Uništio sam ih sve, bio sam drugi najbolji strijelac. Kada god bismo napravili igru u 'piku', ostajao sam otvoren i sam na poludistanci. Imao sam mnogo prostora, pogađao sam taj šut sve vrijeme, rutinski, bilo je tako lako. Nisam mogao da vjerujem koliko je lako. Željeli su da mi ponude dvosmerni ugovor, nisam htio da čujem za to. Uz to sam već potpisao za Olimpijakos i vratio sam se. Moj cilj je i dalje NBA liga, to je moj motiv. Zato sam i došao kod Obradovića, on je trenirao dosta NBA igrača".

Odmah potom je odlučio da ode u Evropu gdje je potpisao za grčki Lavrio i odmah je ostavio solidan utisak prosječno bilježivši 12,2 poena. Sezonu je završio u Antverpenu, da bi potom uslijedila nova selidba - u Poljsku. Potpisao je za Rosu Radom i blistao je u FIBA Ligi šampiona sa 20,6 poena po meču, što je odmah alarmiralo bogatije klubove. Odbio je poziv Gazijaptepa, pa prešao u februaru 2018. godine u AEK. Kod srpskog trenera Dragana Šakote je osvojio grčki Kup, ali i Ligu šampiona, nakon čega je krenuo njegov vrtoglavi uspon.

"Šakota mi je mnogo pomogao, dozvolio mi je da budem svoj. Objasnio mi je šta želi od mene kada ulazim sa klupe, da igram kako znam, da budem agresivan i da dolazim do poena. Tako je naš odnos započeo, osvojili smo FIBA Ligu šampiona i sve je počelo da dolazi na svoje. AEK mi je pomogao da se probijem, tu su tek timovi počeli da me primećuju, mnogo više su me pratili", ispričao je Kevin Panter u novogodišnjem intervjuu za MONDO.

Izvor: Profimedia

Poslije dobrog izdanja u Grčkoj, stigao je poziv još jednog srpskog trenera - Aleksandar Đorđević ga je odveo u Virtus sa kojim je ponovo osvojio Ligu šampiona, a zaradio je i priznanje za najboljeg igrača fajnal-fora. "Uživao sam radeći sa Sašom. Sjajan je trener. Pobjeđivali smo, uzeli smo i FIBA Ligu šampiona. Igrao sam protiv njega u dresu Armanija, više puta smo razgovarali, ali nismo pričali prije mog prelaska u Partizan", kazao je Panter i potom odabrao da nakon Italije opet svrati do Grčke, gdje je obukao dres Olimpijakosa.

U ovom klubu se zadržao samo šest mjeseci pošto nije bio na "istim talasnim dužinama" sa ljudima iz Olimpijakosa, tako da ga je "pokupila" Crvena zvezda koja je imala "asa u rukavu" u vidu Dragana Šakote. "Pozvao me je tada kada mi nije išlo baš najbolje u Olimpijakosu. Dvoumio sam se na početku, jer sam se nekako navikao na to da ne igram, uz to je ekipa igrala samo Evorligu što je manje-više jedan meč nedjeljno, ali sam se predomislio. Moram da kažem da je to bio jedan od najboljih poteza koje sam mogao tada da napravim. Beograd me je vratio u život, zaista. Pronašao sam mir u ovom gradu, ponovo sam se ‘upalio’. Uživao sam i želio sam ponovo da se vratim", pričao je Panter za MONDO.

Izvor: Profimedia/CordonxPress Baloncesto

Nakon vrlo dobre sezone sa Zvezdom, u kojoj je osvojio triplu krunu i dobio srpski pasoš, Panter je otišao u Olimpiju iz Milana i sa njom stigao do fajnal-fora. Poslije jedne sezone, zajedno u paketu sa Zekom Ledejom, prešao je u Partizan u kome je odigrao dvije maestralne sezone i ušao u srce svih navijača Partizana.

Pamtiće se njegove liderske sposobnosti i rješavanje utakmica u završnici, osvajanje ABA lige poslije dugo vremena u "majstorici" protiv Crvene zvezde, ali nažalost i trenutak nepažnje koji je crno-bijele možda zaustavio ka fajnal-foru Evrolige. Dobro je poznato da je reagovao na provokaciju Serhija Ljulja u završnici druge utakmice plej-ofa Evrolige, nakon čega je izbila opšta tuča u kojoj je dobio kaznu od dvije utakmice suspenzije, a Real Madrid je "okrenuo" seriju i osvojio titulu.

Zbog toga su mnoge navijače iznenadile prognoze da bi Panter mogao da pređe u Real Madrid, a čini se da će ipak biti na drugoj strani u "El Klasiku", naravno ako se zaista na kraju i obistini transfer u Barselonu.