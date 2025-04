Blagojević otkrio zašto je prectao Nikolića u Partizanu: "Imali smo samo jednu nesuglasicu"

Zašto je Nemanja Nikolić precrtan u Partizanu? Trener Srđan Blagojević rekao je u čemu leži odluka da ga odvoji od ekipe iako je najbolji igrač tima ovog proleća.

Izvor: YouTube/FK Partizan Beograd/MN Press

Najbolji fudbaler Partizana ovog proljeća Nemanja Nikolić precrtan je u Humskoj i neće igrati do kraja sezone, odlučio je trener Srđan Blagojević. Mnoge je iznenadila ova odluka crno-bijelih, posebno jer je Nikolić zaista imao nekoliko odličnih utakmica, donosio je direktno bodove, a sada je Blagojević objasnio o čemu se radi.

"Evo ovako, pošto ne čitam medije, posebno ne komentare, ali mi prenesu šta se piše...", rekao je Srđan Blagojević danas na konferenciji za medije uoči meča sa OFK Beogradom (srijeda, 18.00): "Vidim da se povela polemika. Nemanja Nikolić je ostavio trag u Partizanu, i još uvijek ga ostavlja, odigrao je preko sto utakmica... Kad smo zajedno počeli ove sezone imao je ozbiljan učinak. Pomogao je meni, sebi i timu, taj ozbiljan učinak od šest-sedam golova i asistencija bio je zahvaljujući predanom radu i trudu. Bez sumnje bih volio da takvog motivisanog igrača bih voli da imam u timu. Nažalost, to nije tako sada".

Napadač Partizana Nemanja Nikolić.

Izvor: MN PRESS

Očigledno se nešto promijenilo kod "Takija", a može da se nasluti i da je to do odluke Partizana da ne produži ugovor sa njim koji ističe na kraju sezone: "Kada je njegova spremnost i motivacija u pitanju, ne bih komentarisao, ali vi možete da ga pitate o tome", dodao je Blagojević.

Istakao je Blagojević i da nije vidio "peticiju za produženje ugovora Nikolićem" i da ne bi volio previše da se bavi ugovorima i reprogramima dugova, da je njegov zadatak sasvim nešto drugo u Partizanu.

"Razgovarao sam sa Nikolićem mnogo puta i došli smo do zaključka da nije spreman ne samo da odgovori zahtjevima utakmica, nego ni treninzima, pa se kao zajednički zaključak nametnulo da trenira odvojeno. Moram da naglasim da nemam nikakav sukob sa njim, imamo korektan odnos, ja sam kao čovjek i trener spreman da razumijem mlade sportiste i znam da imaju neke probleme i muke, ali bez obzira na sve to - uvijek što se tiče posla moramo da budemo maksimalno profesionalni. Jedina nesuglasica je što na to pitanje imamo različit stav, kako da reagujemo kada nas nešto muči i ponašamo se", dodao je on.

Šta je još rekao Blagojević?

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević.

Izvor: MN PRESS

Što se tiče njegovog ugovora, Blagojević je rekao da ne razmišlja o tome i jasan mu je stav privremene uprave da će to biti tema na kraju sezone - kada (i ako) dođe do njihovog stalnog imenovanja u Humskoj. Sada se isključivo bavi samo sljedećim rivalom i fokus je na potvrđivanju drugog mjesta.

"Imali smo desetak dana pauze poslije derbija da se regenerišemo i radimo.. Odradili smo sve dobro, takođe smo analizirali prethodnu utakmicu i razmišljali o OFK Beogradu koji je na trećem mjestu. Dobro su selektovani, imaju spoj kvalitetnih igrača, tehnički i taktički, pokazali su to već. Oni su najprijatnije iznenađenje prvenstva jer sve mečeve igraju na strani. Dobili su dosta jakih utakmica i stabilizovali se. Možemo da kažemo da smo praktično obezbijedili drugo mjesto, ali to će biti i zvanično ako sutra dobijemo. Bićemo motivisani zbog toga. Čak i da nema takmičarskog motiva, mora da ga bude kod igrača Partizana", dodao je Blagojević uz poruku da se ne bi vraćao na "vječiti" derbi sa Zvezdom.

"Kako su igrači prihvatili poraz? Teško, razumljivo, i ja sam lično tako prihvatio. Protiv koga god da igrate psihološki je teško. Uvijek je zadatak kako i šta da uradimo ne bili smo se izvukli i prebacili misli na sljedeće. Naravno, uz razumijevanje onoga što je bilo dobro i loše", zaključio je.