VELEOBRT! PANTER OSTAJE U PARTIZANU! Crno-bijeli potvrdili - kapiten ne ide nigdje!

Kevin Panter ostaje u Partizanu.

Izvor: MN PRESS

Kevin Panter ostaje u Partizanu! Crno-bijeli su se oglasili i zvanično potvrdili da je kapiten dobio novi ugovor i da će produžiti saradnju sa srpskim klubom. Ništa od odlaska u Barselonu kao što se pisalo prethodnih dana... Prema nezvaničnim informacijama MONDA, ugovor je potpisan na dvije godine!

Prije nekoliko dana pojavila se informacija da je kapiten Partizana dogovorio saradnju sa Barsom i da će tamo nastaviti karijeru. Međutim, nije došlo do ozvaničenja. Šarunas Jasikevičijus je otišao, pojavili su se problemi sa ugovorom Nikole Mirotića i izgleda da je sve to Amerikanac sa srpskim pasošem uzeo u obzir prilikom donošenja konačne odluke. Zainteresovan je bio i Panatinaikos, ali je na kraju prelomio da ostane.

Panter je u petom meču finalne serije ubacio Crvenoj zvezdi 32 poena, donio titulu timu, a onda se rasplakao pred navijačima. Poslije toga je razgovarao sa novinarima, priznao da "postoji interesovanje i da će odlučiti uskoro". Navijači su mu prije toga skandirali "Ostani, ostani". Ipak ih je poslušao. Prosječno je prošle sezone bilježio 16,1 poen, 2,5 asistencija, uz odličan procenat šuta za tri poena (44,3 odsto).

Podsjećanja radi, Panter je bio prvo pojačanje Željka Obradovića kada se srpski stručnjak vratio u Beograd. Došao je iz Armanija, kluba koji je tada igrao Evroligu u Partizan koji je u tom momentu bio u Evrokupu.

"Čuo sam priče o tome da sam napravio korak unazad, ali se sa tim ne slažem. Gledajući takmičenja, da, Evroliga je jača od Evrokupa, ali je meni u ovom trenutku nešto drugo bilo mnogo bitnije, a to je vizija. Obradović me je pozvao, razgovarali smo, pojasnio mi je da je cilj da vrati Partizan u Evroligu. Ispričao mi je svoju viziju i to me je ubijedilo. Ako ne postoji jasna vizija, čemu onda bilo šta? Nisam više klinac, potrebna mi je prava motivacija za igru, Željko je imao pravu viziju, sve što je rekao je zvučalo savršeno", rekao je Panter za MONDO u jednom od prethodnih intervjua.

