Odmah sam morao u Zvezdu, nisam mogao da se sredim! Kampaco otvorio dušu: Još dugo će me boljeti...

Argentinac potpuno iskren.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Doskorašnji plejmejker Crvene zvezde Fakundo Kampaco otkrio je da mu je povratak među crveno-bijele sa utakmice reprezentacije Argentine u februaru bio najteža stvar koja mu se dogodila u karijeri. Naravno, razlog tome je šokantan poraz od Dominikanske Republike, zbog kojeg Argentinci, iako aktuelni vicešampioni svijeta, nisu izborili plasman na predstojeći Mundobasket u Aziji. Biće to prvo Svjetsko prvenstvo koje će Argentina propustiti još od 1982. godine.

"Bio je to veoma jak udarac za nas. Bilo je teško u svlačionici poslije meča. Bila je to utakmica u kojoj smo morali da pobijedimo da bismo se kvalifikovali. Bilo je to 'finale' za nas zbog svega što se dogodilo. Bilo je teško nakon toga. Morao sam da odem u Crvenu zvezdu dva dana kasnije da igram i bilo mi je teško da treniran i da ostanem fokusiran. To mi se nikad nije dogodilo. Bol će uvijek biti tu. To mora da bude naš benzin za ono što će doći u budućnosti", rekao je iskreno Argentinac.

Kampaco je ovog ljeta napustio crveno-bijele poslije polusezone u Srbiji i vratio se u Real Madrid, iz kojeg je 2020. otišao u Denver Nagetse.

"Neću biti glup, ali moje odluke nisu zasnovane isključivo na novcu. Mnogo više stvari uzimam u razmatranje. Novac jeste faktor, ali nije glavni. Tako se sve odigralo. U Madridu se osjećam kao kod kuće. Mnogo toga me vezuje za Real, na terenu i van njega, pa sam osjetio da je to mjesto gdje moram da pokušam da budem. Imao sam i druge ponude, ali mislim da je najviše pozitivnih stvari bilo oko Madrida. Na kraju krajeva, nisam se dvoumio ni sekundu", dodao je "Faku".

U dresu aktuelnog prvaka Evrope, Kampaco će se vratiti u rotaciju na plejmejkerskoj poziciji, iz koje je "iskočio" Najdžel Vilijams-Gos, koji se preselio u Olimpijakos.

"Kada pričate o Realu, uvijek imate najviša očekivanja. Pokušavate da budete konkurentni i da osvojite Evroligu, Superkup, Kup kralja, ACB ligu... To su odgovornost i pritisak igranja za Real. Ni sljedeća sezona neće biti izuzetak", rekao je Argentinac, sigurno najveće međunarodno ime koje je igralo za Zvezdu.