Nebojša Čović otkrio: "Gradski rival" je htio Kampaca!

Predsjednik Crvene zvezde Nebojša Čović pričao je o razlozima zbog kojih Luka Vildoza i Fakundo Kampaco nisu ostali u Crvenoj zvezdi.

Izvor: MN PRESS

Prvi čovjek košarkaškog kluba Crvena zvezda Nebojša Čović je pred početak nove sezone razgovarao o tenzijama u mečevima Crvene zvezde i Partizana, o novim pojačanjima koja planira za narednu godinu, ali i o Fakundu Kampacu i Luki Vildozi.

Otkrio je da poštuje odluke dva sjajna Argentinca da ne ostanu među crveno-bijelima i istakao je da su obojica za kratko vrijeme ostavila bitan trag u timu sa Malog Kalemegdana. Takođe je rekao da je Kampaco imao ponude koje je odbio po odlasku iz Crvene zvezde.

"Fakundo Kampaco je izabrao da se vrati u Real i mi poštujemo njegovu odluku. On je sjajan čovjek koji je dobio puno ljubavi od navijača Crvene zvezde zbog privrženosti klubu, timu i saigračima. Mislim da odluka da se vrati u Real nije vezana samo za ekonomiju, već za komfor i sreću njegove porodice. Mi to poštujemo. Činjenica je da smo stvorili jaku vezu koju možda jednog dana obnovimo, a to se vidi i po tome što je dobio nevjerovatnu finansijsku ponudu da igra za gradskog rivala koju je prije nekoliko dana odbio. Odmah, bez oklijevanja. Želim mu mnogo sreće, zdravlja i uspjeha u Realu", rekao je Nebojša Čović.

Što se tiče Luke Vildoze on je sjajno startovao u Beogradu, a onda je imao probleme koji su se odrazili na njegove partije.

"Što se tiče Luke imao je turbulentnu sezonu u svakom smislu. Sjajno je startovao, poslije toga je imao seriju povreda i nekih problema koji su mu pomjerili fokus sa košarkaškog terena. Luka je strastveni Argentinac koji je ostavio trag u Crvenoj zvezdi i dobio je nevjerovatnu ponudu Panatinaikosa kojoj nismo mogli da pariramo. To je to. Crvena zvezda je ostvarila imidž kluba u kome igrači povećavaju vrijednost više puta, osvježavaju i podižu svoje karijere. Podsjećam vas na Lorenca Brauna, Bilija Berona i druge... Luki želim sve najbolje u Panatinaikosu", istakao je Čović.

