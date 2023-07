PALE SVIJEĆE ZA MENE DOK SAM NA OPERACIJI, JE L' TO NORMALNO? Nebojša Čović: Pitajte ljude iz Partizana!

Nebojša Čović dao je opširan intervju za specijalizovani košarkaški portal "Jurohups".

Predsjednik Crvene zvezde Nebojša Čović dao je veliki intervju za "Jurohups" u kome je govorio kako o budućim planovima kluba, tako i o svom desetogodišnjem mandatu na čelu ekipe, a osvrnuo se i na finale ABA lige. Potvrdio je da je tokom finalne serije sa Partizanom imao zdravstvenih problema. Kako kaže, da toga nije bilo, drugačije bi izgledala ta serija.

"Imao sam ozbiljnu operaciju tokom pete utakmice finala ABA lige, operaciju koja nije mogla biti odložena. Da sam bio zdrav i da sam bio tamo, na petoj utakmici se ne bi desile neke stvari koje njemaju nikakve veze sa sportom. Ok, to je sada prošlost, a što se tiče nekih koji su "zabrinuti" za moje zdravlje... Ja sam dobro, ambiciozno ulazim u novu sezonu i hoću da ostvarim dobre rezultate. Kada kažem dobre rezultate mislim da Zvezda treba da učini i naredni korak u Evroligi, takođe", naveo je Čović za "Jurohups".

Istakao je da je zbog zdravstvenih problema razmišljao i da napusti čelo kluba, a odgovorio je i na pitanje zašto ima toliko tenzije na mečevima "večitih rivala".

"Ne znam, morate da pitate ljude iz Partizana. Situacija se smiruje konkretnim akcijama, ne samo riječima. Znate da je pred petu utakmicu finala paljena sveća za mene ispred "Beogradske arene" dok imam tešku operaciju. Da li mislite da je to normalno? Ili to što se vrši pritisak i šalju dezinformacije klubovima u Evroligi putem Zorana Savića. Kao sada sa Nikolom Mirotićem, gdje se šteti Zvezdi putem laži i spinova. Nikola je fantastičan čovjek i filantrop koji zaslužuje sve najbolje i mi mu to želimo. Ali pričati da mu neko prijeti da ne pređe u drugi klub? To je ludilo. Mi smo za normalne odnose i rivalstvo samo na košarkaškom terenu", rekao je on, a onda se osvnuo na riječi Željka Obradovića koji je pričao kako se osamdesetih nisu dešavale ovakve stvari.

"Moraću da se ponovim. Ne treba samo da postavljamo pitanja već da radimo kako bi pronašli rješenje za probleme. Željko i ja se znamo dugo, bio sam predsjednik košarkaškog saveza kada sam ga postavio za selektora poslije Atine 1995. kada je Duda bio selektor. Imali smo sjajne rezultate u Atlanti i Barseloni. Ali ako citirate konkretan slučaj sa djetetom koje u prisustvu majke pokazuje srednji prst na putu za meč, što je jako ružno, onda morate da znate šta se desilo mnogo puta igračima i trenerima Crvene zvezde. Svi to znamo i šta je rješenje? Za početak, da budemo iskreni. Nemojmo da pričamo jedno, a radimo drugo", rekao je Čović.

