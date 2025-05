Srbin ima nadimak "Mančesterski Mesi": U Engleskoj obara rekorde, igrao je i za reprezentaciju

Engleski fudbaler Entoni Šarčević ima srpsko porijeklo, ali i nadimak "Mančesterski Mesi" jer čini čuda u nižim ligama.

Izvor: Tom Pearson / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Bredforda izborili su plasman u treći rang engleskog fudbala prethodne nedelje, a junak njihove borbe u ovoj sezoni je igrač srpskog porekla. Entoni Šarčević (33) ima neobičnu kombinaciju stranog imena i srpskog prezimena - otac mu se zove Voja, a pored srpskih i engleskih korijena ima i dio italijanskih gena. Ipak, cijelu karijeru je proveo u Engleskoj i tamo izgradio prilično ozbiljno ime u niželigaškom, ali i dalje profesionalnom fudbalu.

Tokom prethodnih godina timovi iz Engleske mogli su da se uvjere da im je za ulazak u viši rang takmičenja potrebno samo da angažuju Šarčevića! "Mančesterski Mesi", kako su ga zvali navijači Plimut Argajla jer je rođen u tom gradu i ponikao u Sitijevoj školi, pravi je talisman za svoje klubove, koje je čak osam puta uvodio u viši rang.

Počelo je davno, kada je sa ekipom Čestera u dvije uzastopne sezone iz sedmog ranga engleskog fudbala stigao u peti, nastavilo se sa Plimutom koji je iz četvrte uveo u treću ligu, a to je dva puta uradio i sa Plimutom. Upravo su mu navijači zelenog tima dali nadimak "Mesi iz Mančestera", koji ga od tada prati u karijeri. Promociju iz četvrte u treću ligu kasnije je ostvario sa Boltonom, pa ove sezone sa Bredfordom, a u međuvremenu je iz petog u četvrti rang uveo Stokport.

Šarčević je tokom ove sezone imao veoma ozbiljnu povredu zbog koje je propustio gotovo polovinu mečeva Bredforda u prvenstvu, ali je pronašao način da doprinese ulasku u viši rang. Na 24 utakmice postigao je sedam golova i asistirao još četiri puta.Upravo je njegov gol u šestom minutu nadoknade meča posljednjeg kola protiv Flitvuda za pobjedu (1:0) značio da će Bredford sa treće pozicije u treću ligu - izbegli su baraž i neizvesnost koju doigravanje nosi, a Entoni je ispisao novu stranicu istorije engleskog fudbala sa pet ulazaka u treću ligu.

Za koga je igrao Entoni Šarčević?

Engleski fudbaler srpskog porijekla rođen je u Mančesteru, a sa sedam godina počeo je da trenira fudbal u Mančester sitiju - čiji je veliki navijač. Napredovao je kroz školu slavnog engleskog kluba, bio njegov dio sve do 15. godine, a zatim se preselio u tim Vudli Sport u okolini Mančestera. Stigao je do prvog tima, dobrim igrama se preporučio Blekburnu koji ga je pozvao na probu, ali do dogovora sa timom koji je tada igrao Premijer ligu nije došlo.

Izvor: Mike Egerton / PA Images / Profimedia

Entoni Šarčević je nastavio da igra u nižim ligama Engleske, ali na izuzetno visokom nivou. Nakon prve profesionalne sezone u dresu Vudlija, nosio je dres Kru Aleksandrije, Čestera, Flitvuda, Šruzberija, Plimuta, Boltona, Stokporta i na kraju Bredforda. Najveći dio karijere proveo je u trećem i četvrtom rangu engleskog fudbala, odnosno u Ligi 1 i Ligi 2.

Svojevremeno je zabilježio nastup i za reprezentaciju Engleske, ali ne za seniorski tim koji predstavlja državu na međunarodnoj sceni. Bila je to "C" reprezentacija Engleske, a 2013. godine igrali su protiv Bermude. Sa brojem osam na leđima, Šarčević je bio jedan od najboljih pojedinaca meča - postigao je prvi gol na utakmici u ubjedljivoj pobjedi Engleske (6:1) na ovom neobičnom gostovanju.