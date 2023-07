KAMPACO I ZVANIČNO IMA NOVI KLUB! Potpisao četvorogodišnji ugovor - šta se desilo sa dugom 2,6 miliona evra?

Fakundo Kampaco i zvanično je potpisao četvorogodišnji ugovor sa Real Madridom.

Fakundo Kampaco (32) i zvanično je potpisao za Real Madrid. Spekulisalo se o tome mjesecima, sada je stigla potvrda, radi se o četvorogodišnjem ugovoru sa španskim klubom. Izgleda da su dvije strane pronašle rješenje povodom dugovanja od 2,6 miliona evra koje je postojalo od strane Argentinca, doskorašnjeg igrača Crvene zvezde.

Ugovor je potpisan do 30.juna 2027. godine i to znači da će se po drugi put vratiti u Madrid. Tamo je već igrao od 2014. do 2020. godine i osvojio dvije titule u Evroligi. Potom je otišao u NBA i igrao za Denver i Dalas, ali se poslije dvije godine u Americi vratio u Evropu i potpisao za Zvezdu.

Podsjetimo, došao je u redove crveno-bijelih krajem decembra, ali zbog kazne Evrolige nije mogao da debituje u tom takmičenju sve do marta. Sa srpskim timom osvojio je Kup Koraća i KLS. Klub se nedavno oprostio od njega, poslao je i on emotivnu poruku, a ubrzo poslije toga stigla je potvrda nove saradnje sa Realom.

