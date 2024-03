PARTIZAN - REAL MADRID UŽIVO: Kakva trojka Hezonje uz zvuk sirene!

Partizan dočekuje Real Madrid u Evroligi.

Izvor: MONDO

Partizan dočekuje Real Madrid i traži revanš za poraz u četvrtfinalnoj seriji Evrolige prošle sezone. Navijači dobro pamte šta se sve dešavalo u toj seriji, pa su zbog toga crno-beli izdali i saopštenje pred utakmicu.

Željko Obradović hvali narednog rivala. "Šta pričati o Realu, prvaci Evrope, tim koji dominira i ove godine u Evroligi, fenomenalan roster, izvanredno vođeni. Treba da odigramo perfektnu utakmicu ako mislimo da imamo pozitivan rezultat, a potreban nam je zbog situacije na tabeli i tih želja kojih još uvek imamo i borićemo se do kraja da ih ostvarimo. Da ne ponavljam o kvalitetu tog tima na svim pozicijama, imaju i oni neke probleme, neki igrači nisu u timu, ali kako bih vam rekao, s tim rosterom, ko god da nije tu, neko će ga nadomestiti i to je to" rekao je Obradović.

