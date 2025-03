Epilog obilnih padavina: Proglašena vanredna situacija u 16 banjalučkih naselja

Zbog obilnih padavina koje su izazvale rast vodostaja rijeka i bujičnih potoka, Štab za vanredne situacije grada Banjaluka proglasio je danas vanrednu situaciju u 16 mjesnih zajednica.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Vanredna situacija proglašena je u sljedećim naseljima: Prijakovci, Česma, Kuljani, Motike, Srpske Toplice, Potkozarje, Lazarevo 1, Lazarevo 2, Šargovac, Bistrica, Priječani, Piskavica, Karanovac, Majdan, Mišan Han i Stratinska. To su uglavnom naselja smještena uz obale rijeke Vrbas i drugih rijeka i bujičnih potoka.

Gradonačelnik Draško Stanivuković je nakon sjednice Štaba izjavio da je situacija na terenu teška, ali da su preduzete sve potrebne mjere za zaštitu građana i njihove imovine.

"U ovom trenutku možemo samo ponoviti da je važno da budemo dodatno oprezni, ali da nema potrebe za panikom. Štab za vanredne situacije permanentno prati stanje u gradu i vodostaje, kao i stanje kada je riječ o Bočcu. Pratimo i količinu padavina tokom svih ovih dana, iz sata u sat", rekao je on.

Prema njegovim riječima, 370 kubika vode ulazi u jezero Bočac, dok 220 kubika ide prema Banjaluci.

Stanivuković je pojasnio da brana Bočac neće ispustiti veliku količinu vode, već će se protok povećati za oko 20 kubika, što ne predstavlja značajnu prijetnju.

"Prema Hidrometeorološkom zavodu očekujemo smanjenje padavina od 13.00 do 17.00 časova, a prestanak padavina oko 20.00 časova i bez padavina će, prema podacima biti sve do sutra ujutru između 8.00 i 10.00 časova. To je nama značajan period bez padavina, koji nas vodi dalje u stabilizaciju", rekao je on, saopšteno je iz Gradske uprave.

(Mondo)