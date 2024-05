ZVEZDA ZGAZILA MEGU, PROMARŠIRALA U FINALE ABA LIGE: Gedraitis rešetao, sad se čeka Partizan ili Budućnost!

Crvena zvezda je prvi finalista ABA lige!

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Crvena zvezda je prvi finalista ABA lige! Tim Janisa Sferopulosa je savladao Megu u drugom meču polufinala 94:69, iako je duel počeo tako što je ekipa Marka Baraća povela 9:0. Do poluvremena je ipak prvoplasirani tim iz regularnog dijela sezone uspio da dođe do dvocifrene prednosti koja je do kraja meča samo rasla.

Očajno je počela meč Crvena zvezda i Mega je napravila seriju 9:0 na startu. Uspjeli su serijom 6:0 da priđu igrači Janisa Sferopulosa na 9:6, ali se ponovo Mega odlijepila i to na dvocfrenu prednost 26:16. Kada je djelovalo da će tako i ostati, Nikola Kovačević je napravio bespotrebnu nesportsku i dozvolio crveno-bijelima da se vrate na 26:19.

Odmah na startu drugog dijela Zvezda je prišla na posjed minusa, a poeni Bogoljuba Markovića su do polovine drugog perioda držali domaćina u prednosti. Ipak, poslije serije poena Mitrovića povela je Zvezda, a nakon šest minuta bez poena Mege, na poluvrijeme se otišlo sa 47:37 za Zvezdu.

Meč je riješen u trećem dijelu igre, kada Mega ništa nije mogla da pogodi. Na početku je Nikola Đurišić uspijevao da poenima ostavi svoj tim u igri, ali je otišla Crvena zvezda brzo na 20 poena razlike i to držala do samog kraja. U posljednjih deset minuta smo gledali seriju promašaja i loših napada

MEGA: Milijašević 13, Jelavić 8 (8sk), Marković 13 (7sk), Kobzisti 3, Popović, Milutinović, Iljasoglu 5 (5as), Đurišić 12 (4sk, 4as), Kovačević 2, Jović 8 (5sk), Mušicki 1, Malovec 4

CRVENA ZVEZDA: Lazarević, Teodosić 4 (3as), Tompkins 7 (3sk), Davidovac 6 (3sk), Mitrović 10 (8sk), Lazić 5 (3sk), Ilić, Nedović 9 (5sk, 3as), Gedraitis 20 (4as), Gilespi 16 (7sk), Topić 4 (3as), Jago 13 (7as)

