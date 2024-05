Zvezda vraća bludnog sina i ratnika! Neki su potpisani, neki otpisani, sad samo da NBA ne "pokrade" pojačanja

Crvena zvezda je jedno pojačanje već riješila, za dva igrača mora da sačeka NBA draft, a "bomba" je spremna i ime joj je Nikola Kalinić. Hoće li odjeknuti?

Crvena zvezda je uspjela da "spasi" sezonu. Crveno-bijeli su žestoko podbacili u Evroligi gde su takmičenje završili na 16. mjestu, ali poslije dva osvojena trofeja može da se govori o uspješnoj godini. Prvo je osvojen Kup Radivoja Koraća u Nišu, a zatim i ABA liga i to pobjedom na tri meča finalne serije, a sada slijedi borba za trofej u Superligi Srbije.

Iako aktuelna sezona i dalje nije gotova i sigurno ćemo ući u prvu polovinu juna sa utakmicama Superlige, već sada se jasno znaju neki naredni potezi crveno-bijelih. Vrlo je izvjesno da se sa Majkom Tobijem, Fredijem Gilespijem i Džavonteom Smartom neće produžiti saradnja. Ugovor ističe i Branku Laziću i on će ga produžiti, a posle osvojenih titula nema razloga da to ne uradi i Miloš Teodosić. Što se tiče Rokasa Gedraitisa, njegova sudbina je još nepoznata. Ostatak igrača ima dugoročne ugovore, mada ćemo vidjeti kakva je situacija sa trenutno povrijeđenim Adamom Hangom i pozajmljenim Markom Simonovićem.

Ugovore imaju, a da li su u planu za narednu sezonu, vjerovatno će zavisiti od dodatne analize sportskog sektora i trenera Janisa Sferopulosa. A šta je sa pojačanjima? Bilo je mnogo priče o tome, a jedno pojačanje je izgleda već gotovo.

POTVRDIO DOLAZAK PRED DELIJAMA!

Centar koji je ove godine eksplodirao u Megi Uroš Plavšić će naredne godine biti dio tima Crvene zvezde. Dugo se pominjao kao želja crveno-bijelih, o njemu je u tom tonu govorio i predsjednik kluba Nebojša Čović, a sada djeluje da je njegov dolazak samo pitanje ozvaničenja saradnje. Bio je na dva meča finala ABA lige u "Pioniru", dobio ovacije navijača, odgovorio na njih... Sve djeluje kao da je gotovo.

BOMBA KOJA SE OPET ČEKA

... je naravno Nikola Kalinić. Sva je prilika da mu se približava rastanak sa Barselonom koja smatra da je ipak preskup. Več se jednom vraćao u Crvenu zvezdu, a Janis Sferopulos je trener koji ovakve igrače obožava. Navijači Crvene zvezde se ovome nadaju, ali važeći ugovor sa Barselonom pravi problem. Svakako je najveće ime koje Crvena zvezda cilja za narednu sezonu.

NEĆE SPAVATI U ZVEZDI ZBOG DRAFTA!

Nikola Topić ima ugovor sa Crvenom zvezdom do 2027. godine, mada to neće ništa značiti crveno-bijelima ukoliko bude izabran visoko na ovogodišnjem draftu. Ako se ispostavi da će Topića uzeti neko u prvih desetak izbora na draftu crveno-bijeli će moći da dopune budžet, ali će morati da traže novog pleja. Od drafta će zavisiti i još jedno pojačanje, a to je Nikola Đurišić. Sjajni košarkaš Mege je eksplodirao u drugom dijelu sezone, a sada oduševljava skaute na NBA draft kombajnu. Rastu mu akcije kod NBA timova i to za crveno-bijele nikako ne valja. Navodno će odabrati da ode u NBA ako ga izabere neko u prvoj rundi drafta i garantuje mu minute. Nada se Crvena zvezda da njih dvojica neće imati adekvatne ponude iz Amerike...

VRAĆA SE BLUDNI SIN!

Luka Vildoza je stigao u Crvenu zvezdu u oktobru 2022. godine i bio je bomba koju niko nije očekivao. Nekadašnji MVP finala ACB lige se iz Amerike vratio u Evropu u dresu crveno-bijelih i imao je nekoliko nestvarnih mjeseci u crveno-bijelom dresu. Zatim su krenuli privatni problemi i lošije igre, a ove sezone je često na udaru Ergina Atamana u Panatinaikosu. Pojavile su se informacije da je interesantan Zvezdi i da se sprema povratak. Crvenoj zvezdi treba Vildoza sa kraja 2022. i početka 2023. godine, ali onaj iz finiša sezone 22/23 sigurno ne. Kog bi Argentinca Zvezda dobila i da li je spremna da se kocka? Vidjećemo.

ČETVORKA I JOŠ GLASINA

Pominjalo se da je Crvenoj zvezdi interesantan najbolji strijelac FIBA Lige šampiona iz 2022. godine Levi Rendolf, Amerikanac koji za Hapoel iz Jerusalima igra na pozicijama beka i krila, ali su te glasine vrlo brzo utihnule. Takođe se tokom cijele sezone pričalo da crveno-bijelima nedostaje kvalitet na poziciji četvorke. Na kraju je doveden Trej Tompkins koji je sada i zaigrao, ali pitanje je ima li snage za evroligaški tempo naredne sezone. Vidjećemo i kakva je odluka glede Marka Simonovića i ima li možda prostora da Dalibor Ilić i Dejan Davidovac odigraju bolje nego u sezoni koja je pri kraju. Semi Odželeje je bio takođe opcija, ali kako navode strani mediji on je potpisao novi ugovor i ostaće u sadašnjem klubu. Vidjećemo, možda bi krajnja opcija bilo i pomijeranje Rokasa Gedraitisa na četiri, ukoliko zaista dođe Nikola Kalinić.

