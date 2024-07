Jedna dobra i jedna loša vijest! Svetislav Pešić pred Olimpijske igre: Ne palite navijače! Što se tiče spiska...

Autor Milutin Vujičić

Završeno je obraćanje selektora Svetislava Pešića koji je govorio o prvom delu priprema Srbije pred Olimpijske igre.

Selektor o atmosferi u ekipi!

"Kupite knjigu, pa pročitajte!", nasmejao je Pešić pričom o tome kako se pravi atmosfera u ekipi: "Najvažnija je selekcija, ako tu nisi napravio dobar izbor, onda je do trenera. Jedna pokvarena jabuka za jednu noć može sve da pokvari. To je za trenera jako izazovan posao jer nije bitno samo kakvu odbranu i napad igraš, nego da bude razumevanja i poverenja. Prvo mora da se zna da je osoba, pa košarkaš, ubaciti ga u proces, da nije tu samo da izvršava zadatak, nego da ima pravo i da predloži bilo šta. Bilo da je to nešto privatno ili poslovno. Mi smo ovde zbog njih!", rekao je Pešić.

"Svakom igraču treba pronaći radno mesto da se oseća komforno. Tu je uzajamni odnos, poverenje u fizioterapeuta, trenera".

Hemija ili talenat?

"Ja verujem u talenat, ali mi takođe radimo na povezanosti. Sve je to jako komplikovano, različito je raditi u klubu i raditi u reprezentaciji, to su dve stvari. Mnogo je važno da se igrači između sebe razumeju i povežu. Uspeo si kao trener kada igrači se tako povežu da ne moraju baš zajedno da piju kafu, ali trebaju jedan drugog. Ako se to desi, onda si ti završio veliki posao kao trener, jer osećaju da zavise jedan od drugog i onda su spremni da urade neke stvari, koje ovako nisu", rekao je Pešić i poručio da je bitno dobiti utakmice na pripremama, ali da isto tako nekada valja i izgubiti da bi video gde si.

"Šta, otkazao ovaj?"

Selektor je poželeo sreću Novaku Đokoviću, a onda je saznao da je već prošao u polufinale jer je Aleks de Minor predao meč.

"Šta, otkazao ovaj? Odlično!", nasmejao je sve selektor.

"Toliko sam ponosan što je uzeo mikrofon i saopštio ovim navijačima, to je tako uradio maestralno, ali to je on. To ne može svako. Vi treba da to pišete stalno, kao što je i rekao. Laku noć je rekao, vi to stalno treba da hvalite i pišete kako je lepo rekao", poručio je Kari.

Kad će konačni spisak?

"Krećemo 24. jula za Lil, verovatno veče pre toga ću saopštiti konačan spisak. Iz mnogo razloga neće biti pre toga, pre svega zbog ne daj Bože povreda. To nije laka odluka. Moramo da budemo svi zdravi da bismo svi mogli da donesemo odluku", rekao je Pešić.

"Spustite loptu na zemlju"

Selektor "orlova" apelovao na medije da smire strasti pred Olimpijske igre: "Spustite loptu, mi ako budemo drugi, što je realno iz ove perspektive i što je naš cilj, onda ne idemo sa trećim, nego sa prvim ili sa drugim. To morate da znate pred četvrtfinale i to će da bude interesantno, ako budemo drugi", rekao je Kari.

"Objasnite to navijačima, a ne da se palite, da ako neko može da dobije Ameriku, onda je to Srbija", rekao je Pešić kome su novinari objasnili da je to zato što "veruju u Srbiju".

O protivnicima u Parizu

"Ja sam rekao za Portoriko, vi ste se smejali... Sećate se šta sam pričao za njih? Portoriko je fantastična ekipa, dobili su igrače, imaju sjajnog jednog iz Nju Orleansa koji je neviđen na mestu plejmejkera. Ko je bio tamo i doživeo tu atmosferu sa Portorikom, to je bila fantastična atmosfera. Makar ne bili u najboljem sastavu, dobiti ih kako igraju, ja ne znam da li bismo bi ih mi dobili tamo", rekao je Pešić.

Bez pitanja?

"Ja sam vam rekao sve, šta da pitate", nasmejao se Pešić.

Povredio se Davidovac!

"Neće ići sa nama u Abu Dabi. Radiće ovde, tako da samo posebnu pažnju obrate da se Davidovac vrati jer je bio fantastičan, nikad bolji na početku priprema", rekao je Pešić o mečevima i treninzima sa Holandijom.

"Nemamo puno rešenja na tim pozicijama i to je problem. To nam fali... To je stanje".

Dobre vesti o Joviću?

"Nije isto kao za Svetsko prvenstvo, dolaze iz takmičenja... Nismo u dobrom fizičkom stanju i imamo problema sa povredama i nisu toliko važne, ali Nikola Jović je počeo da trenira, individualno... Skinuo je tu čizmu, tako da je u procesu rehabilitacije sa trenerima i ostaje tu sa doktorom i fizioterapeutom koji će mu stajati na raspolaganju, da ovih sedam dana koliko smo na putu, da vide mogu li da ga pripreme kada se mi vratimo iz Abu Dabija da se priključi", objasnio je Pešić.

Počelo je!

"Dve nedelje smo zajedno i treniramo u Areni, uglavnom, da li smo ispunili sve - nismo. Nije to ni moguće. Za dve nedelje svi dolaze iz različitih klubova, navika i to treba povezati. To je proces koji je izazovan za nas sve. Postoji ogromna želja da se individualno pripreme i budu u dobrom fizičkom stanju. Nismo još kako smo želeli. Za dve i po nedelje imamo prvu zvaničnu utakmicu i valjda ćemo do tada doći na optimalan nivo spreme", poručio je Pešić.

"Nemojte da mislite da se žalim, ali treba da razumete i da shvatite kako to sve ide. Nije na odmet naučiti nešto, a naši ciljevi su visoki i za to se treba pripremiti".

Ko je sve na spisku Srbije?

Na spisku igrača selektora Svetislava Pešića nalazi se 16 košarkaša: Vasilije Micić, Aleksa Radanov, Aleksej Pokuševski, Bogdan Bogdanović, Nikola Jović, Nikola Jokić, Marko Gudurić, Vanja Marinković, Ognjen Dobrić, Filip Petrušev, Nikola Milutinov, Dušan Ristić, Aleksa Avramović, Ognjen Jaramaz, Dejan Davidovac i Uroš Plavšić.

