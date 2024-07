Novi sistem takmičenja na Olimpijskim igrama, usred turnira opet žrijeb

Da li znate po kom sistemu se igra košarkaški turnir na Olimpijskim igrama u Parizu? Evo sve o novom sistemu koji je aktuelan i ovog ljeta.

Košarkaška reprezentacija Srbije konačno je saznala protiv koga sve igra na Olimpijskim igrama ovog ljeta. Odavno su već znali da su u našoj grupi "C" Sjedinjene Američke Države i Južni Sudan, a nakon kvalifikacionog turnira u San Huanu - pridružio im se i Portoriko. Svi su mislili da daleko veće šanse imaju Italija i Litvanija, međutim na kraju su evropski velikani položili oružje pred hrabrom četom sa karipskog ostrva.

Ukupno 12 zemalja boriće se za zlatnu medalju na Olimpijskim igrama, pa su tako u grupi "A" još Australija, Grčka, Kanada i Španija, dok su u "B" Francuska, Njemačka, Japan i Brazil. Srbija se takmiči u pomenutoj "C" grupi i već zna da će prvo igrati u Lilu 28. jula igra protiv SAD, pa 31. jula protiv Portorika i za kraj prve faze sa Južnim Sudanom 3. avgusta.

S obzirom da "orlovi" nisu igrali na prethodnim Igrama, važno je podsjetiti i da je sistem takmičenja promijenjen. Iz svake grupe prolaze po dvije najbolje prvoplasirane ekipe i dvije najbolje trećeplasirane. Tu će se naravno gledati ukupan broj osvojenih poena, pa koš-razlika i broj postignutih poena, a zatim slijedi novi žrijeb.

Nakon takozvane "preliminarne faze" turnira ponovo ćemo imati žrijeb koji je uveden zbog ranijih navika reprezentacija da nakon dobrih igara "zaborave" da igraju košarku kako bi u daljoj fazi izbjegli Amerikance. Tako će ekipe biti podeljene u četiri šešira od po dvije ekipe i to po sljedećem sistemu koji deluje komplikovano, ali je FIBA insistirala na njemu kako bi se spriječila bilo kakva dogovaranja:

Šešir "D": Dvije najbolje prvoplasirane ekipe

Šešir "E": Najslabiji prvoplasirani i najbolji drugoplasirani

Šešir "F": Dva slabije plasirana drugoplasirana tima grupne faze

Šešir "G": Dva najbolje plasirana trećeplasirana tima grupne faze

Bitno je napomenuti i da timovi koji su bili u istoj grupi ne mogu da budu izvučeni u četvrtfinalu, odnosno da će tako najbolje plasirani (šešir "D") igrati protiv najslabije plasiranih (šešir "G"). Automatski, to znači da će oni iz šešira "E" biti izvučeni protiv onih iz šešira "F".

Kako će izgledati kostur takmičenja? Najbolje ekipe (šešir "D") ne mogu da se sastanu do finala, dok je moguća "repriza" mečeva u polufinalu, recimo Srbije i SAD. Naravno, sve zavisi od žreba koji će se održati poslije prve faze turnira, a druga se igra u Parizu.

KOGA SRBIJA ŠALJE NA OLIMPIJSKE IGRE U PARIZU?

Na spisku igrača selektora Svetislava Pešića nalazi se 16 košarkaša: Vasilije Micić, Aleksa Radanov, Aleksej Pokuševski, Bogdan Bogdanović, Nikola Jović, Nikola Jokić, Marko Gudurić, Vanja Marinković, Ognjen Dobrić, Filip Petrušev, Nikola Milutinov, Dušan Ristić, Aleksa Avramović, Ognjen Jaramaz, Dejan Davidovac i Uroš Plavšić.

Dakle, četvorica su prekobrojni, a selektor Pešić je objasnio kada će donijeti konačnu odluku oko spiska: "Kao i svake godine, to je i za mene važno, ali ja to ne znam. Vrlo je teško da mogu bilo šta na tu temu da kažem od onoga što se apsolutno zna, a to znači do pred sam odlazak. Zna se da 24. jula ujutru idemo za Lil, volio bih da se to ranije desi, ali vjerovatno prije toga nećemo odrediti 12 igrača", rekao je Pešić.

Takođe, selektor je apostrofirao da su Kanada, SAD i Francuska najveći favoriti na Olimpijskim igrama: "Puno će zavisiti od tima koji će biti naš protivnik u grupi, jer će nam on otvoriti dalje sa kim ćemo da igramo u četvrtfinalu. Znam da su naši mediji i navijači fokusirani na naše utakmice protiv Amerikanaca, ja nisam, a jesam na svaku drugu utakmicu. Ovo je najjači olimpijski turnir u istoriji, jer igra 12 ekipa, od kojih su 10 kandidati da podijele tri medalje. Za zlatnu medalju su apsolutni favoriti Amerikanci, Kanađani i Francuzi, ne jer su domaćini, nego jer imaju izvrstan kvalitet. Ostali, uključujući i Srbiju, imaju svoju šansu. Od nas zavisi da uzmemo sudbinu u svoje ruke, da se dobro pripremimo, ali Olimpijske igre nisu naravno samo za to da učestvujemo, već i nešto da napravimo i svaka medalja koju tamo osvojimo je zlatna. To je jasno i meni i igračima i o tome svi razmišljamo", rekao je Pešić.